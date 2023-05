Caius Covrig e unul dintre cei mai tineri milionari din România, la doar 27 de ani, dar face dezvăluiri șocante. Ce le transmite celor care visează să facă averi: „Banii nu aduc fericirea! Mi-am dat seama”

In articol:

În vârstă de 27 de ani, Caius Covrig este unul dintre cei mai tineri milionari români. Invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu, tânărul a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa.

Printre subiectele pe care le-a abordat în cadrul emisiunii online, Caius a dorit să transmită un mesaj important celor ce își doresc să facă averi, mai precis că banii nu aduc fericire, văzând acest lucru chiar cu ochii lui, după ce a stat în grupuri de persoane care aveau totul.

Mai mult decât atât, Caius a mai spus că, fără doar și poate, nu lucrurile materiale sunt cele mai importante lucruri pe care le poate avea un om, ci sănătatea, care este cea mai de preț.

„Verticalitatea, omenia și demnitatea sunt tehnicile prin care eu merg în viață. M-ai întrebat de bani. Banii nu sunt totul, crede-mă. Știi care e cel mai important lucru? În cercurile în care am intrat acum, mai ales în Insulele Caiman, în Miami, toți, cel puțin partenerul, că am postat și pe rețelele de socializare, partenerul meu din Miami are o colecție de 500 de milioane de dolari de mașini. Acum 3 ani visam să ajung în cercurile astea de miliardari, multi multimilionari. Mi-am dat seama că sunt mai fericit decât ei, jur. Banii chiar nu aduc fericirea, ajungi la un prag de bani, uite cum sunt eu, eu nu am vise de genul ăsta, nu am vise să îmi iau avioane private, să îmi iau apartamente. Normal că nu poți să spui că banii nu aduc fericirea, dar banii sunt o unealtă către fericire, dar nu ai cum să-ți creezi așteptări false. Mă uit la tinereul care vine din spate, sunt deformați de social media, nu realizează care e salariul minim și care e salariul mediu pe economie, visează mii de euro pe lună și nu știu ce să facă pentru banii ăia. Oamenii care sunt foarte simpli, sunt foarte fericiți, pentru că nici nu dau de viața cu adevărat grea, 2023 și ce se întâmplă în 2023. Ei sunt fericiți cu puținul. Crede-mă că la orice nivel ai fi, multimilionar, multimiliardar, divorțuri, copii prin toată lumea, vieți destrămate. Dacă ai o femeie care te iubește și o familie minunată valorează mai mult decât toate milioanele. Și sănătoși, că sănătatea știi cum e, e singurul lucru pe care nu-l poți cumpăra cu bani.”, a spus Caius Covrig, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”.

Caius Covrig a plecat din țară la aproape 16 ani

Caius Covrig povestea în urmă cu ceva timp că la aproape 16 ani a plecat din România și s-a mutat în America, pentru studii, acolo unde a fost premiant. Mai mult decât atât, acesta a avut un parcurs impresionant și în cariera sportivă, fiind singurul român care a jucat în prima divizie de baschet.

„ Viaţa mea în America a început în 2012. Am plecat din România la nici 16 ani, am fost înscris la unul dintre cele mai prestigioase licee din State, unde invariabil am terminat pe locul 1. În 2016, am ajuns să fiu singurul român care a jucat în prima divizie de baschet. În 2017, am început un program de antreprenoriat, locul 1 în America, unde aveam profesori de pe Wall Street.”, declara Caius Covrig, în urmă cu ceva timp.