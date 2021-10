Calendar Creștin Ortodox NOIEMBRIE 2021. Marile sărbători ale lunii noiembrie

In articol:

Calendar Creștin Ortodox NOIEMBRIE 2021. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creştine din luna noiembrie dar şi pe ce dată se celebrează Sfântul Andrei, Ocrotitorul României.

Luna Noiembrie mai este denumită în limbaj popular și luna Brumar. Această lună are 30 de zile, ziua are 10 ore, iar noaptea are 14 ore.

Calendar Creștin Ortodox NOIEMBRIE 2021

L Sfântul Doctor fără de arginți Cosma; Sfântul Doctor fără de arginți Damian; Sfântul Cuvios David din Evvia; Sfânta Muceniță Elena din Sinope; Ap. Filipeni 2, 12-16; Ev. Luca 6, 24-30 M Sfântul Mucenic Anempodist; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Pigasie; Sfântul Mucenic Aftonie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos; Ap. Filipeni 2, 16-23; Ev. Luca 6, 37-45 M Sfantul Cuvios Pimen Iconarul; Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida; Sfântul Mucenic Achepsima, episcopul; Sfântul Mucenic Iosif, preotul; Sfântul Mucenic Aitala, diaconul; Ap. Filipeni 2, 24-30; Ev. Luca 6, 46-49; 7, 1 J Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfințit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor; Sfântul Mucenic Ermeu, preotul; Ap. Filipeni 3, 1-8; Ev. Luca 7, 17-30 V Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Galaction; Sfânta Muceniță Epistimia; Sfântul Mucenic Silvan; Ap. Filipeni 3, 8-19; Ev. Luca 7, 31-35 S Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca din Sicilia; Sfântul Varlaam Hutinski; Ap. II Corinteni 1, 8-11; Ev. Luca 5, 27-32 D Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”; ✝) Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56; glas 3, voscr. 9 ✝) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri; Ap. ; Ap. Filipeni 4, 10-23; Ev. Luca 7, 36-50 Filipeni 4, 10-23; Ev. Luca 7, 36-50 M Sfântul Mucenic Onisifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Castor; Sfântul Mucenic Sempronian ; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfântul Mucenic Porfirie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfânta Cuvioasă Teoctista; ✝) Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfântul Simeon Metafrast; Cuviosul Eftimie chelarul; Cuviosul Neofit Dohiaritul; Cuviosul Varnavas Dohiaritul; Sfântul Cuvios Ioan Colov; Ap. Coloseni 1, 1-11; Ev. Luca 8, 1-3 M Sfântul Apostol Olimp; Sfântul Apostol Erast; Sfântul Apostol Sosipatru; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Apostol Rodion; Sfântul Apostol Terţiu; Sfântul Apostol Cvart; Sfântul Arsenie Capadocianul; Ap. Coloseni 1, 18-23; Ev. Luca 8, 22-25 J ✝ Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Victor; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfânta Muceniță Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei; Ap. Coloseni 1, 24-29; 2, 1; Ev. Luca 9, 7-11 V ✝) Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu ; Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Sfântul Cuvios Nil Athonitul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Ap. Coloseni 2, 1-7; Ev. Luca 9, 12-18 S Sfânta Antuza, mama Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur; ✝) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Damaschin; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim; Ap. II Corinteni 3, 12-18; Ev. Luca 6, 1-10 D Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; ✝) Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37; glas 4, voscr. 10 L ✝) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț ; Sfântul Mucenic Aviv diaconul; Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie; Sfântul Mucenic Samona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici); Ap. Coloseni 2, 13-20; Ev. Luca 9, 18-22 (Începutul Postului Nașterii Domnului) M Sfântul Apostol și Evanghelist Matei; Ap. Coloseni 2, 20-23; 3, 1-3; Ev. Luca 9, 23-27 M Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Ap. Coloseni 3, 17-20; 4, 1-2; Ev. Luca 9, 44-50 J Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul; Sfântul Mucenic Zaheu diaconul; Ap. Coloseni 4, 2-9; Ev. Luca 9, 49-56 V Sfântul Ilarion Georgianul, făcătorul de minuni; Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Proroc Avdie; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”; Ap. Coloseni 4, 10-18; Ev. Luca 10, 1-15 S ✝) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; ✝ Sfântul Mucenic Dasie ; Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului; Ap. II Corinteni 5, 1-10; Ev. Luca 7, 1-10 D (✝) Intrarea în biserică a Maicii Domnului; Maica Domnului de la Mahaira Ciprului; ✝) Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21; glas 5, voscr. 11 L Sfântul Cuvios Iacov Tsalikis; Sfântul Apostol Filimon; Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia; Ap. I Tesaloniceni 1, 1-5; Ev. Luca 10, 22-24 M ✝ Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea ; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei; Ap. I Tesaloniceni 1, 6-10; Ev. Luca 11, 1-10 M Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfințit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei; Ap. I Tesaloniceni 2, 1-8; Ev. Luca 11, 9-13 J ✝ Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Ap. I Tesaloniceni 2, 9-14; Ev. Luca 11, 14-23 V Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Ap. I Tesaloniceni 2, 14-20; Ev. Luca 11, 23-26 S Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod; Ap. II Corinteni 8, 1-5; Ev. Luca 8, 16-21 D Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov; ✝) Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27; glas 6, voscr. 1 L Sfântul Sfințit Mucenic Aviv, episcop de Nekresi, Georgia; Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen; Ap. I Tesaloniceni 2, 20; 3, 1-8; Ev. Luca 11, 29-33 M ✝) Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Vakhtang Gorgasali, regele Georgiei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei; ✝) Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Ap. I Tesaloniceni 3, 8-13; Ev. Luca 11, 34-41

Calendar Creștin Ortodox NOIEMBRIE 2021. [Sursa foto: Shutterstock]

Marile Sărbători ale lunii Noiembrie 2021

Marile sărbători ale lunii noiembrie sunt:

8 noiembrie- Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

9 noiembrie- Sfântul Nectarie de la Eghina

11 noiembrie- Sfântul Mare Mucenic Mina

15 noiembrie- Începutul Postului Crăciunului

21 noiembrie- Intrarea Maicii Domnului în Biserică

23 noiembrie- Sfântul Antonie de la Iezeru Vâlcea

30 noiembrie- Sfântul Andrei, Ocrotitorul României

Zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2021

Postul Crăciunului 2021 va începe luni, 15 noiembrie 2021. Postul Nașterii Domnului se va încheia pe 24 decembrie, dat fiind că sărbătoarea Crăciunului are loc pe data de 25 decembrie 2021.

Postul Crăciunului 2021 este al patrulea post de peste an, fiind cel mai lung post, după Postul Paștelui, cu o durată de 40 de zile.

Deși durează mult, Postul Crăciunului nu este un post sever, așa cum este Postul Paștelui. În Postul Crăciunului sunt multe zile în care biserica rânduiește dezlegare la pește.

Zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2021 sunt:

duminică, 21 noiembrie

marți, 23 noiembrie

joi, 24 noiembrie

sâmbătă, 27 noiembrie

duminică, 28 noiembrie

marți, 30 noiembrie

sâmbătă, 4 decembrie

duminică, 5 decembrie

luni, 6 decembrie

marți, 7 decembrie

joi, 9 decembrie

sâmbătă, 11 decembrie

duminică, 12 decembrie

luni, 13 decembrie

sâmbătă, 18 decembrie

duminică, 19 decembrie

Sfântul Andrei, 30 noiembrie 2021- Tradiții și superstiții

Sfantul Andrei este sărbătorit în fiecare an la data de 30 noiembrie. Credincioșii români au o deosebită considerație pentru Sf Andrei, care este și Ocrotitorul României.

Ziua de 30 noiembrie, atunci când are loc sărbătoarea Sf Andrei, este declarată zi liberă în România.

Se spune că în ajun de Sf. Andrei dispare hotarul dintre cele văzute și cele nevăzute. Această noapte este considerată echivalentul Halloween-ului românesc.

Când pică Crăciunul în 2021? Sărbătoarea se mai numește și Nașterea Domnului

Astfel, în noaptea Sfântului Andrei, "umblă strigoii" să fure "mana vacilor", "minţile oamenilor" şi "rodul livezilor". Strigoii sunt spiritele morţilor, care, din diverse motive, n-au mai ajuns pe tărâmul de dincolo şi care, în această noapte, devin periculoase, distrugătoare, aducând calamităţi, boli şi nefericire, potrivit folclor-romanesc.ro.

În noaptea de Sfântul Andrei se ung porțile, clanțele, ușile, geamurile, dar și grajdurile animalelor cu usturoi pentru a alunga vârcolacii și strigoii. Totodată, oamenii împrăștie firimituri de pâine prin curte pentru ca duhurile rele să nu caute mâncare în casă.

În unele zone ale țării, se fac descântece cu droburi de sare, care mai apoi se îngroapă sub grajdurile animalelor și sunt dezgropate de Sf. Gheorghe. O dată dezgropate se folosesc ca hrană pentru vite sau se păstrează ca talismane împotriva duhurilor rele.

Fecioarele care vor să îți afle ursitul trebuie să își pună sub pernă busuioc sfințit. Astfel, bărbatul cu care se vor căsători le va apărea în vis.

În unele regiuni, se crede că ursitul va apărea dacă fata se aşază goală între două oglinzi, cu o lumânare în mână.

Din bătrâni se respectă tradiția ca de Sfântul Andrei să se pună grâu la încolțit într-un vas cu apă sau în pământ. Se spune că dacă grâul va crește până la Anul Nou și este înalt și bogat, așa va fi și anul ce va veni pentru persoana care a sădit grâul. Un grâu frumos și înalt semnifică un an prosper și un viitor îmbelșugat, dar și sănătate și succese.

O altă tradiție spune că fetele care vor să își afle ursitul, trebuie să își pună sub pernă 41 de boabe de grâu.

Ziua Sfântului Andrei marchează debutul sezonului sărbătorilor de iarnă, care vor continua cu Sfântul Nicolae, celebrat pe 6 decembrie, şi se vor încheia de Bobotează, pe 6 ianuarie.