Călin Geambașu nu mai vorbește cu cea care i-a dat viață. Cine este femeia pe care o numește "mamă": "Tu nu te lăsai doborâtă de oboseală sau greutăți"

In articol:

Călin Geambașu și mama lui nu-și mai vorbesc de foarte mulți ani, dar acest lucru nu l-a împiedicat pe artist să găsească o figură maternă în viața lui. Fiul lui Petre Geambașu a dezvăluit, de curând, cine este femeia de la care a avut de învățat cele mai multe lucruri în viață și pe care o va purta în suflet întotdeauna.

Citește și: Călin Geambașu, atac dur la adresa Doinei Spătaru, la 11 ani de la moartea fiicei sale- Mălina Olinescu! Artista a intervenit imediat în direct: „Simt revoltă și indignare. Am luat niște pastile, pentru că tremur toată”

Cine este cea pe care Călin Geambașu o consideră mamă?

Călin Geambașu nu mai are de foarte mulți ani o relație prea bună cu părinții lui. Chiar dacă artistul nu mai vorbește cu mama sa, cu care a avut mai multe neînțelegeri, acesta nu i-a simțit prea mult absența. Se pare că rolul femeii a fost rapid luat de o altă persoană care deja făcea parte din familie și de la care fiul lui Petre Geambașu a învățat multe lucruri despre viață. Este vorba despre bunica lui, în amintirea căreia solistul a postat un mesaj emoționant în mediul online:

Citeste si: Mădălina Crețan, adevărul despre moartea soțului ei: "A avut perioade în care s-a chinuit" Iris, fiica lui Nosfe, a presimțit moartea tatălui său- kanald.ro

Citeste si: Premoniție sumbră pentru Putin: „Dacă pierdem războiul și nu e strâns de gât înainte, unul ca Navalnîi îl va trimite la Haga”- stirileprotv.ro

„Îți mulțumesc, Mama! De la pozele astea și până azi am devenit și eu tătic, soț, peste niște ani voi fi și bunic, iar prin tot ce am învățat de la tine am găsit resorturile care m-au ajutat să depășesc cu brio orice situație, oricât de dificilă ar fi. Tu nu te lăsai doborâtă de oboseală sau greutăți, iar sacrificiul și dăruirea totală în iubire m-au inspirat în tot ce trăiesc și eu azi. Te asigur că am grijă de DaviN exact cum aveai și tu mereu de mine. Îi sunt întotdeauna la dispoziție pentru a-l sprijini, pentru a-l povățui, pentru a-i povesti despre tine și bunătatea ta. Meritul tău și al celor care v-ați născut la începutul anilor 1900 este acela că v-ați păstrat sentimentele frumoase, indiferent de războaiele prin care ați trecut, deportări, stalinism, comunism, lipsuri majore și schimbări de la căruță până la internet. Cea mai tare generație! Adevărații eroi. Pentru mine, acei oameni sunt Zei. Ca și tine, Mama! Te iubesc și azi și te voi iubi mereu, așa cum ți-am promis dintotdeauna, până când sufletele ni se vor întâlni din nou. Știi că poza ta este background la telefonul meu din clipa despărțirii noastre și până azi?”, a scris Călin Geambașu pe pagina sa de Facebook.

Călin Geambașu și bunica acestuia [Sursa foto: Instagram/ Facebook]

Citește și: Călin Geambașu, noi acuzații la adresa tatălui său: „A băut toată viața, doar bunic nu a fost”

Citeste si: „Nu mă interesează unde stă el, nici pe ea nu o interesează.” Tatăl Loredanei Groza, declarații despre despărțirea fiicei sale de Andrei Boncea- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate? Tradiții și obiceiuri străvechi!- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, dezvăluiri neașteptate despre artistă:”Lumea a judecat-o foarte greșit, fără să se știe motivul. Vrea copii”- radioimpuls.ro

Motivul pentru care Călin Geambașu și mama sa nu mai vorbesc

Dacă la adresa bunicii sale Călin Geambașu are numai cuvinte de laudă, când vine vorba de mama lui biologică lucrurile stau puțin diferit. Artistul susține că cea care i-a dat viață nu i-a oferit o copilărie așa cum și-ar fi dorit:

„Ceea ce simt eu despre mamă nu s-a regăsit deloc în ceea ce mi-a arătat mie nevasta tatălui meu. Nu mi-a spus niciodată 'Te iubesc!'. Și femelele din regnul animal aduc pe lume pui, dar asta nu le înnobilează în vreun fel. Mama mea biologică e mai spartantă. Știu poze cu ea însărcinată, aveam 50 de cm când am venit, dar eu, dacă aș fi femeie, dacă aș fi mamă, nu aș putea să fac ce a făcut ea. Când dădea cu joarda în mine, lua cablul de la video și dădea…. Nu studiam la pian, eram zburdalnic, dar nu eram vreun huligan. Ok, să te trag de ureche, să îți dau o palmă la fund, dar ajunsesem să întreb: «Dar ție nu îți e milă să dai în carne din carnea ta?». Eram siderat, cu mintea mea de copil de 10, 12 ani. La un moment dat am ripostat”, a povestit Călin Geambașu, potrivit Spynews.