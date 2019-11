Noemi și Mihai Mitoșeru au pus punct unei relații de 13 ani. Căsnicia lor s-a încheiat printr-un divorț, însă mama prezentatorului de televiziune crede că încă mai există șanse de împăcare între fiul ei și fosta noră, deși actele au fost deja semnate.

„Am plâns ieri toată ziua. Niciodată să nu spui niciodată, eu nu s-au înșelat, ci s-au răcit. El spune că era puțin coleric, dar asta pentru că ea stătea cu spatele la el. Sunt doi copii foarte buni, eu am fost mamă pentru amândoi și rămân așa. Eu am vorbit ieri cu ea și i-am spus că o iubesc.

, a mărturisit Camelia Mitoșeru, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Mihai Mitoșeru a recunoscut că el și Noemi se iubesc

„Ea are impresia că dacă ne-am despărțit e mai liniștită. E greu să fii singur. Au trecut patru luni de zile și am acceptat situația. Am sunat-o și am întrebat-o ce facem. Mi-a zis că este liniștită așa și că să lăsăm lucrurile așa. Am încercat. Eu am înțeles unde am greșit. Eu țipam, înjuram. Nu trebuia să fac atât de urât. Am greșit enorm. Chiar dacă nu o să mai fim împreună, am înțeles unde am greșit.

Încă ne iubim, dar suntem orgolioși. În momentul acesta, nu mai putem să fim împreună. Multe cupluri trăiesc din obișnuință. Nu ne-am plictisit împreună. Și meseria ei a cam distrus relația asta. Eu veneam obosit și când aveam timp liber, voiam să îl petrec cu ea. Făceam tot posibilul să fim împreună. Nu putem să ne împăcăm și să trăim ca în ultimul an. Ne era mai bine în perioada când nu eram căsătoriți. Eram fericit că o făceam pe ea fericită!”, a povestit Mihai Mitoșeru despre el și Noemi, foata lui soție.