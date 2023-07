Camelia Potec, mesaj emoționant pentru David Popovici, la scurt timp după ce românul a ieșit doar pe locul 4  la proba de 200 de metri liber, la Mondialele de la Fukuoka! ”Mâine, este o nouă zi!”

In articol:

Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, a ținut să îi transmită un mesaj public de susținere lui David Popovici, după clasarea pe poziția a 4-a campionului român la Mondialele din Japonia

„David e un băiat foarte tânăr. Ce a făcut el nu este modul în care trebuie să înoți această probă”

David Popovici a pierdut, marți, în mod surprinzător, titlul mondial la proba de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Campionul român a terminat pe poziția a patra, cu timpul de 1:44.90, după Matthew Richards (1:44.30), Tom Dean (1:44.32) și Sunwoo Hwang (1:44.42), deși era considerat marele favorit al probei.

Imediat după cursă, medaliatul cu argint Tom Dean, a spus de ce a pierdut Popovici tiltul, deși a condus pe trei lungimi de bazin. „David e un băiat foarte tânăr. Ce a făcut el nu este modul în care trebuie să înoți această probă. Cred că a învățat că nu trebuie să înoate atât de repede prima parte pentru că vei plăti în partea a doua a cursei. E o probă foarte tactică, cea mai tactică dintre toate”, a declarat campionul olimpic en titre.

Camelia Potec, mesaj emoționant pentru David Popovici

Ce a spus David Popovici după cursă! ”Uneori câștigi, uneori iei locul patru”

Tom Dean a avut dreptate! Pe ultimii 25 de metri, David Popovici a fost depășit, el parcurgând ultimii 50 de metri în 28,12 secunde!

„Nu e ceva care m-a surprins, acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru. Uneori iei locul patru, așa cum am luat la Jocurile Olimpice. Am avut foarte multe de învățat de atunci, cum o să am de învățat și acum. Nu sunt necăjit sau supărat. Pur și simplu am înțeles ce s-a întâmplat!”, a spus David Popovici la final, stând pe un scaun la zona mixtă, așa cum făcuse și în bazin.

Camelia Potec

Camelia Potec, mesaj emoționant pentru David Popovici. ”Lupta pentru medalii este întotdeauna dificilă!”

Pe de altă partă, marea campioană a înotului românesc Camelia Potec a avut o altă părere. Președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern a înțeles perfect ce este în sufletul lui David Popovici în aceste momente, mai ales că și ea, în carieră, a trecut de la extaz la agonie atunci când era favorită în fața întregii lumi.

Camelia Potec și-a arătat public susținerea pentru marele sportiv român, ”puștiul minune al înotului mondial” printr-o postare pe adresele de socializare.

”David, campionul nostru, locul 4 în lume la 200 liber! Competiția e competiție! Lupta pentru medalii este întotdeauna dificilă!

Mâine, este o nouă zi! Mult succes, David!”, a scris pe un story pe Instagram Camelia Potec.

David Popovici

Camelia Potec, mesaj emoționant pentru David Popovici! Ce a postat însă Cabral! ” Să știi că cel puțin un băiat din Berceni te-a aplaudat azi. Tare.”

După Camelia Potec, o altă voce puternică din showbiz și-a exprimat susținerea pentru David Popovici, pus la zid de mulți cei care se așteptau doar la medalia de aur.

„N-a luat David Popovici aurul azi! D E Z A M Ă G I R E!!! #măinene, voi sunteți nebuni?! Ce dezamăgire?! Omul ăsta tocmai a luat locul 4 mondial! Voi, dezamăgiții ăștia vocali, nu ați reușit să fiți locul 4 nici la leapșa pe coco la voi la scara blocului… În loc să-l aplaudați pe om pentru muncă, efort și rezultat… voi sunteți dezamăgiți?! David, dacă citești asta… nu știu cât contează pentru tine, dar să știi că cel puțin un băiat din Berceni te-a aplaudat azi. Tare.”, a postat Cabral pe Facebook.