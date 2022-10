Când apare Avatar 2? Data oficială la care se lansează a doua parte a filmului Avatar

In articol:

Când apare Avatar 2? Data oficială la care se lansează a doua parte a producției Avatar. Vezi cine sunt actorii care fac parte din distribuția filmului.

Când apare filmul Avatar 2?

Avatar 2 este un film științifico-fantastic în regia lui James Cameron, care va avea premiera pe 16 decembrie 2022. Acesta este o continuare a filmului de succes Avatar, lansat în 2009.

Avatar 2 se lansează la o distanță de 13 ani față de primul film al seriei, care a fost un real succes în mai multe colțuri ale lumii.

James Cameron, regizorul filmului, a declarat că acțiunea din Avatar 2 are loc la câțiva ani distanță, iar personajele vor explora oceanele Pandorei.

„Este interesant, îți face nervii ferfeniță. Te face să te simți umil în fața lui. Așteptarea s-a încheiat, în sfârșit. Și acum putem împărtăși ceva ce iubim atât de mult cu atât de mulți oameni care știm că au aceleași pasiuni și interese”, a declarat Zoe Saldana, actrița principală din seria Avatar.

În rolurile principale din filmul Avatar au jucat actorii: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez și Sigourney Weaver.

Citeste si: Când apare Aquaman 2? Data lansării noului film, care îl are ca protagonist pe Jason Momoa

Citeste si: Călin Doboş a murit! Medicul estetician al vedetelor a trecut în nefiinţă!- kfetele.ro

Citeste si: Mario Mutu a ajuns de urgență la spital la 5 dimineața și a început să înjure pacienții, Poliția fiind chemată de urgență- bzi.ro

Când apare Avatar 2? [Sursa foto: Shutterstock]

Cine este Sam Worthington, protagonistul filmului Avatar

Sam Worthington, născut la data de 2 august 1976, este un actor australian, cunoscut pentru interpretarea lui Jake Sully în filmul Avatar. De asemenea a jucat și rolul lui Marcus Wright în Terminatorul: Salvarea și Perseu în Înfruntarea titanilor.

În 2004, Sam Worthington a primit Premiul Institutului de Film din Australia, cea mai mare distincție cinematografică australiană, pentru rolul său principal din producția Săritura.

De asemenea, Sam Worthington a mai avut numeroase roluri principale în filme cu buget redus, filme de dragoste, științifico-fantastice și filme de acțiune.

Citeste si: Laurette se căsătorește! Vedeta, primele detalii despre fericitul eveniment

Când apare Avatar 2? [Sursa foto: Shutterstock]

Cine este Zoe Saldana, protagonista filmului Avatar

Zoe Yadira Saldana Nazario, cunoscută ca Zoe Saldana sau Zoe Saldana, este o actriță și dansatoare americană, născută la data de 19 iunie 1978, în New Jersey, Statele Unite.

Zoe Saldana a jucat în filme precum: Pirații din Caraibe, Star Trek, Gardienii Galaxiei, Blackout, Colombiana și multe alte producții internaționale.

Gică Hagi l-a cununat pe Mutu cu Alexandra Dinu! Amănunte neștiute! Cum a venit ”Regele” la eveniment și cine a răscumpărat mireasa

Zoe Saldana a avut o relație cu actorul Bradley Cooper din decembrie 2011 până în ianuarie 2013.

Pe 3 mai 2018, Zoe Saldana a primit o stea la 6920 Hollywood Boulevard în secțiunea Motion Pictures din Hollywood Walk of Fame.

Zoe va relua rolul lui Neytiri în sequelele Avatar: The Way of Water și Avatar 3, programate pentru 2022, respectiv 2024.

Surse: wikipedia.org, nytimes.com