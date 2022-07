In articol:

Când apare Avatar 2. Fanii primului film așteaptă cu nerăbdare partea a doua a capodoperei cinematografice, iar anunțul datei de lansare a fost publicat. Cât mai este de așteptat până veți putea vedea Avatar 2 în cinematografe, dar și care este povestea filmului.

Când apare Avatar 2

După 13 ani de la apariția filmului care a zdruncinat întreaga industrie cinematografică, regizorul filmului Avatar anunță fanii că partea a doua va apărea anul acesta. Pelicula "Avatar: The way of Water" își va face apariția în cinematografele din România pe data de 16 decembrie 2022.



Când puteți vedea "Avatar: The way of Water" în cinematografe [Sursa foto: Captură YouTube]

James Cameron, regizorul filmului, și echipa sa au declarat că acțiunea din Avatar 2 are loc la câțiva ani după primul și că personajele explorează oceanele Pandorei, de aici și titlul filmului. Avatar 2 continuă evenimentele și povestea primei părți, punând în evidență obstacolele pe care familia Sully le întâlnește. Regizorul spune că supraviețuirea creaturilor nu va fi ușoară.

„Este interesant, îți face nervii ferfeniță. Te face să te simți umil în fața lui. Așteptarea s-a încheiat, în sfârșit. Și acum putem împărtăși ceva ce iubim atât de mult cu atât de mulți oameni care știm că au aceleași pasiuni și interese”, a declarat Zoe Saldaña, actrița principală din seria Avatar.

Când puteți vedea "Avatar: The way of Water" în cinematografe [Sursa foto: Captură YouTube]

Filmările de la Avatar 2 au început prin anul 2017, însă amestecul de elemente live-action, mișcările digitale și elementele SF au făcut perioada de încheiere a peliculei să fie abia în 2020.

Regizorul a declarat că are în plan alte trei continuări ale filmului, deși apariția celei de-a doua a durat peste 10 ani. Tot el a menționat că două pelicule sunt deja filmate, partea a doua, care apare anul acesta, și partea a treia, care este programată să intre în cinematografe nu mai devreme de luna

decembrie 2024.

Citeste si: Cum arată Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică? Fiul cel mare al artistului a publicat o poză cu mama lui- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Când începe serialul Clanul? Vezi care sunt actorii care fac parte din distibuția serialului

Trailerul filmului Avatar 2

Echipa Avatar a prezentat trailerul filmului Avatar 2 la CinemaCon și promite să depășească cu mult primul film, dar și tehnicile SF folosite în acesta. Trailerul este plin de imagini impresionante pe sub apă, fără prea multe replici, lăsând spectatorii să se bucure de tehnologia folosită.

Mulți critici de film așteaptă cu sufletul la gură apariția filmului "Avatar: The way of Water" pentru a vedea dacă regizorul se întrece pe sine. Avatar a fost numit cea mai bună creație a lui James Cameron, câștigând un total de 9 premii Oscar. Bugetul primului film a depășit 500 de milioane de dolari, făcând filmul cel mai scump din istorie.

Nici Avatar 2 nu a fost atât de ieftin, bugetul peliculei ajungând la 250 de milioane de dolari. De aceea, specialiștii se așteaptă la o continuare a filmului care să bubuie la fel ca în 2009, la apariția primului.



Citeste si: Apare partea a treia din seria celebră de filme "365 de zile". Când va reveni Massimo Torricelli pe micile ecrane

Distribuția filmului Avatar 2

Veste minunată: toată distribuția primului film se va vedea și în partea a doua! Zoe Saldaña este în continuare prințesa Na’vi Neytiri și Sam Worthington se reîntoarce în rolul lui Jake Sully. Stephen Lang va fi colonelul Miles Quaritch, personajul negativ din toate filmele Avatar. Ei bine, da, regizorul a hotărât să-l readucă la viață pe colonel, despre care a afirmat că: „Nu voi spune exact cum îl vom readuce înapoi, dar este o poveste science-fiction până la urmă, deci totul este posibil”.



Când puteți vedea "Avatar: The way of Water" în cinematografe [Sursa foto: Captură YouTube]

Restul personajelor din Avatar 2 vor fi interpretate de Sigourney Weaver, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi și Kate Winslet.

Povestea filmului "Avatar: The way of Water" va fi creată de noua familie a lui Jake Sully împreună cu prințesa Na’vi Neytiri. Sully este conducător, iar iubita sa este marea preoteasă a poporului, însă amenințarea este la mică distanță de familia lor.



Când puteți vedea "Avatar: The way of Water" în cinematografe [Sursa foto: Captură YouTube]

"Cred că povestea din Avatar 2, și forța poveștii, de fapt, este variabila pe care Cameron pune accent: temele universale sunt pasiunea sa, iar filmul Avatar 2 depășește genul science-fiction și se încadrează în foarte multe alte genuri, le adună pe toate la un loc. Și dacă te gândești la asta, nu există o temă mai universală decât familia. În centrul fiecăreia dintre continuările noastre se află familia Sully. Care sunt încercările prin care sunt obligați părinții să treacă pentru a-și proteja copiii?", a explicat Jon Landau.





sursă: techcafe.ro