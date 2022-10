Când are loc încoronarea Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. Evenimentul se petrece într-o zi specială pentru Prințul Harry

In articol:

Când are loc încoronarea Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. Casa Regală britanică a anunțat data la care vor fi încoronați Regele Charles și Regina Camilla. Vezi totul despre importantul eveniment!

Când are loc încoronarea Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii

Regina Elisabeta a II-a a murit la 96 de ani, după o domnie de șapte decenii, fiind cel mai longeviv monarh al Marii Britanii. În prezent, în locul ei pe tron se află Charles al III-lea care va fi cunoscut sub acest nume după ce a avut de ales dintre cele patru prenume ale sale: Charles Philip Arthur George.

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii va fi încoronat în data de 6 mai 2023, la Westminster Abbey, a anunțat în urmă cu puțin timp Palatul Buckingham, citat de BBC, scrie digi24.ro. Totodată, la ceremonie va participa și Camilla, soția Regelui Charles al III-lea, care va fi încoronată alături de suveran. Reamintim că fiul Reginei Elisabeta a II-a a devenit suveranul Marii Britanii și Irlandei de Nord încă de la momentul decesului Reginei, dar ceremonia de încoronare are loc, conform tradiției, după o perioadă de la urcarea oficială pe tron.

Când are loc încoronarea Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii [Sursa foto: Profimedia]

Ziua încoronării, 6 mai 2023, coincide chiar cu un moment important atât pentru noul rege, dar mai ales pentru Prințul Harry și soția lui, Meghan Markle. Astfel că, în acea zi, fiul lor Archie își serbează ziua de naștere.

Revenind, Regele Charles va avea 74 de ani când va fi încoronat oficial și va fi cel mai în vârstă monarh încoronat în istoria Regatului Unit. Potrivit aceleiași surse citate, încoronările de la Londra au loc la Westminster Abbey de mai mult de 900 de ani și reprezintă o combinație de simbolism constituțional și religios.

Charles al III-lea este noul suveran al Regatului Unit

Charles al III-lea, noul suveran al Regatului Unit va domni peste încă alte 16 state care poartă denumirea de Commonwealth Realms. Cum fiecare regat este independent, Charles al III-lea, ca monarh, deține un titlu distinct pentru fiecare, deși, după conferința premierilor Commonwealthului din 2022, toate includ la sfârșit și pe cel de Șef al Commonwealthului, scrie ro.wikipedia.org. De exemplu, în cazul Australiei, titlul regal este Charles the Third, by the Grace of God, King of Australia and of His other Realms and Territories, Head of the Commonwealth (Charles al treilea, prin grația lui Dumnezeu, rege al Australiei și a altor regate și teritorii ale ei, șef al Commonwealthului).

Menționăm că poziția de „Șef al Commonwealthului” este pur simbolică, asigurând reprezentarea asociației libere a unor membri independenți. De asemenea, Regatul Unit al Marii Britanii este format din Anglia, Scoția și Țara Galilor.

Sursă: ro.wikipedia.org, digi24.ro