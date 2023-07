Când Horia Brenciu este la filmări, soția lui își face de cap! Iată cum a surprins-o WOWbiz pe Alice Dumitrescu | EXCLUSIV

In articol:

Horia Brenciu se numără printre cei mai apreciați artiști de la noi din țară, iar cântărețul a intrat în sufletele fanilor lui prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă de-a lungul anilor de când este prezent pe micile ecrane.

Soția lui Horia Brenciu, în toată splendoarea pe litoral

Artostul ar rămâne uimit ce face soția lui în lipsa acestuia. WOWbiz a aflat și vă prezită informația în exclusivitate.

În această perioadă, Horia Brenciu are programul încărcat cu diverse filmări pentru show-uri TV. Soția acestuia se pare că nu pierde timpul și își face vacanța frumoasă. Paparazzi WOWbiz au surprins-o pe litoral, alături de câteva persoane dragi, simțindu-se bine la malul mării.

Trebuie însă să recunoaștem că soția artistului arată foarte bine, iar costumul de baie negru o avantaja de minune. Sigur i-ar fi plăcut și lui Horia Brenciu să fie pe plajă lângă partenera sa de viață, însă asta-i viața de artist, plină de proiecte și timp liber limitat.

Secretul căsniciei lui Horia Brenciu cu soția sa

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu formează unul dintre cuplurile mondene de la noi foarte discrete. Se iubesc de aproape un deceniu, au patru copii, cariere de succes și nimic, spune cântărețul, nu le poate distruge familia. Deși în viața lor programul este unul foarte încărcat, mai ales al artistului, fiind prins cu emisiuni, podcast-uri și concerte, Horia Brenciu mărturisește că mereu își face timp pentru a petrece clipe minunate alături de soția sa.

Când sunt acasă amândoi, el spune că merg foarte des la film sau fac plimbări prin parc și nu ratează nicio seară liniștită pentru a mai depăna amintiri, imediat ce copiii cei mici adorm. Iar atunci când cântărețul este plecat prin țară pentru a le cânta românilor, el și Alice își mențin flacăra iubirii aprinsă prin intermediul tehnologiei. Recunoaște, însă, că relația lor de cuplu nu este una perfectă, căci, la fel ca-n orice altă familie, mai există și între ei certuri, supărări și nervi, la fel cum sunt prezente și surprizele și zâmbetele în casa lor.

Cu toate acestea, cei doi soți au multe planuri de viitor împreună și se bucură că au o familie așa mare, cu doi copii lângă ei, dar și cu două fete care acum vin în casa părintească doar pentru a face câte o vizită.

”Păi mergem destul de des la film. Ieșim din când în când la o plimbare prin Herăstrău și, după ce se culcă copiii, mai stăm la povești. În serile când sunt plecat la concerte în țară, ne dăm mesaje și, mai rar, ne trimitem și ceva emoticoane… Relația noastră este una normală. Ne iubim, ne îmbrățișăm, ne certăm, suntem supărați sau veseli, țipăm, ne facem surprize… Și, cel mai mult, încercăm să fim oameni buni, unul cu altul și cu cei din jur. Eu și Alice ne dorim să facem multe lucruri, așa că depunem toate eforturile pentru acest țel. În timpul pandemiei n-a prea fost timp, dar acum… the sky is the limit! (…) Fetele mari nu mai stau cu noi. Așa că ne bucurăm tare când ne mai strângem toți șase…”

