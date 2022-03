Horia Brenciu, secretul unei căsnicii de durată: ”Romantismul trebuie să existe chiar dacă ai o grădiniță de copii”. Artistul și Alice Dumitrescu au o poveste de iubire inedită

In articol:

Când spui Horia Brenciu, automat spui voie bună, muzică și zâmbete. Dar dincolo de artistul pe care de mai bine de trei decenii îl cunoaște o țară întreagă, Horia este un tată și un soț de milioane.

Cântărețul și-a pus mereu viața profesională pe tavă, fiind în atenția publicului non-stop, însă nu același lucru a făcut și când a venit vorba de familia sa.

Horia Brenciu și Alice Dumitrescu, peste două decenii împreună

Horia Brenciu, pe cât este de exuberant și deschis pe scenă și pe micul ecran, pe atât de discret este când la mijloc sunt implicate persoanele dragi sufletului său.

Însă recent, în cadrul unui interviu, artistul a vorbit despre relația de cuplu pe care o are cu Alice Dumitrescu. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când erau colegi în televiziune, au legat o prietenie frumoasă, iar până la momentul în care și-au jurat iubire veșnică a mai fost doar un pas.

În anul 2014 s-au căsătorit, iar de atunci, zi de zi, cei doi lucrează pentru a-și întreține flacăra iubirii aprinsă, pentru a evolua împreună și pentru a se înțelege reciproc. Căci nici pentru ei, ca poate pentru orice cuplu, viața nu a fost numai lapte și miere, însă au știut cum să facă față greutăților și cum să aprecieze micile momente de tihnă.

„Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat. Cred că ne potriveam înainte să ne iubim, iar compatibilitatea noastră se perfecționează pe zi ce trece. Și am trecut mai prin toate… Din prima clipă am înțeles că iubirea mă va ajuta să trec prin orice. Niciodată nu m-am comparat cu alte cupluri, la capitolul longevitate, iar în ceea ce privește începutul relației mele cu Alice, îl pot ascocia cu un spectacol”, a

spus Horia Brenciu, notează Viva.

Și după un început de spectacol, așa cum era normal, căsnicia lor s-a bazat tot pe fapte mari, de data aceasta, făcute departe de ochii curioșilor, cu mult suflet.

Romantismul, spune Horia Brenciu, și scurtele și rarele vacanțe petrecute în doi, fac ca el și Alice Dumitrescu să se simtă și acum exact ca la început.

Pe lângă aceste două aspecte, mai sunt și altele care îi ajută să își întrețină relația, însă Horia Brenciu a preferat să le țină în continuare secrete.

„Romantismul e un ingredient pe care nu vreau să-l pierd. El trebuie să existe chiar dacă ai avea o grădiniță de copii… Ne facem surprize unul altuia, iar în fiecare an avem o scurtă vacanță, doar noi doi. Mai mult nu am voie să spun”, a mai adăugat îndrăgitul artist.