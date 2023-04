„Trebuia să-mi fac OnlyFans” Theo Rose, așa cum nimeni nu a mai văzut-o până acum! Deși este însărcinată în șapte luni, artista s-a dezbrăcat de inhibiții și a pozat într-un pictorial incendiar

In articol:

Theo Rose este viitoarea mămică a showbiz-ului românesc. Este însărcinată pentru prima dată, iar acum are șapte luni de când își poartă copilul în pântec.

Ea și Anghel Damian urmează să devină părinții unui băiețel în următoarele luni, motiv pentru care se pregătesc cu tot ce este necesar pentru venirea pe lume a micuțului Sasha.

Totuși, cântăreața profită la maximum de ultimele săptămâni de graviditate.

Theo Rose, ședință foto de senzație, înainte de a deveni mamă

Theo Rose a decis să-și facă o ultimă amintire cu bebelușul din burtică, motiv pentru care a dat startul unei ședințe foto incendiare.

Iubita actorului, dezinvoltă din fire și transparentă cu cei care fac parte din comunitatea sa online, deloc puțini la număr, a renunțat acum la haine, a optat pentru un look mai excentric și s-a lăsat surprinsă de aparatul de fotografiat.

Doar că înainte să dea startul unei ședințe foto așa cum nu a mai fost alta până acum, Theo Rose a făcut o mărturisire surprinzătoare.

În fața oglinzii, în timp ce specialiștii se ocupau de ea pentru a-i crea un look nou și pentru a o face să arate ca scoasă din cutie, cântăreața a mărturisit că nu se aștepta vreodată să pozeze în felul acesta, în ținute sumare, îndrăznețe și cu o imagine atât de extravagantă.

Astfel că, privindu-se mai bine, la cum o scot în evidență machiajul, coafura, ținutele, dar și faptul că silueta i s-a transformat de când este însărcinată, Theo Rose spune că ar fi momentul să se afișeze așa și în online.

„Astăzi se întâmplă ședința foto de gravidă, care nu e deloc o ședință foto obișnuită, pentru că am o echipa de styling mai creativă decât mi-am propus să am. O să am niște poze... pregătiți-vă, nu ați văzut așa ceva. Eu acum trebuia să-mi fac OnlyFans, nu înainte, vă zic”, a anunțat Theo Rose pe rețelele de socializare.

Theo Rose, așa cum nimeni nu a mai văzut-o până acum [Sursa foto: Instagram ]