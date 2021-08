Când începe Asia Express 2021, sezonul 4. A fost făcut anunțul mult așteptat VIDEO

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express 2021 20:42, aug 6, 2021 Autor: Loredana Dobre

Producătorii Asia Express au anunțat în urmă cu puțin timp când se va difuza la televizor emisiunea care ține telespectatorii cu sufletul la gură.

Când începe Asia Express 2021, sezonul 4

Sezonul 4 al reality show-ului de la Antena 1 debutează în această toamnă, în luna septembrie.

După ce a fost amânat în anul precedent din cauza pandemiei de coronavirus, sezonul 4 Asia Express se anunță incendiar. Producătorii au lansat un promo al emisiunii, care surprinde imagini cu concurenții și unele dintre cele mai dificile momente prin care au trecut în competiție.

Cine sunt concurenții Asia Express, sezonul 4

În aventura de pe „Drumul Împăraților” au pornit 9 cupluri:

Connect-R și Shift

Lidia Buble și sora ei, Estera

Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza

Adriana Trandafir și fiica ei, Maria

Mihai și Elwira Petre

Alexandra Ungureanu și mama ei

Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy

Cuza și Emi de la Noaptea Târziu

Lorelei și Zarug

Cât valorează premiul Asia Express

Anul acesta, concurenţii Asia Express au pășit pe „Drumul Împăraţilor” în ţări precum Turcia, Georgia, Iordania și Israel și trebuie să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport, şi să ajungă primii la destinaţie.

Cele nouă cupluri de vedete care se luptă în competiția Asia Expres au șansa de a se întoarce acasă cu un premiu fabulous. Câștigătorii celui de-al patrulea sezon își vor adjudeca marele premiu în valoare de 30.000 de euro, pe lângă o experienţă de neuitat.

Cine sunt prezentatorii Asia Express 2021

Irina Fodor, Oase şi Marius Damian vor fi gazdele emisiunii Asia Express 2021. Irina Fodor va coordona concurenţii plecaţi pe „Drumul Împăraţilor", Oase le va face cunoştinţă cu personaje locale, le va povesti mai multe despre misiunile şi jocurile din competiţie, iar Marius

Damian va fi în continuare povestitorul, personajul care vorbeşte despre istoricul locurilor în care se desfăşoară concursul, despre ineditul fiecărei ţări.

Irina Fodor, la filmările Asia Express 2021

Soția lui Răzvan Fodor declara că a fost surprinsă de propunerea producătorilor de a prezenta Asia Express. „Când producătorii m-au întrebat dacă vreau să merg în Asia Express, recunosc, m-am uitat un pic peste umăr, să văd dacă nu cumva vorbesc cu cineva din spatele meu. Nu mă gândeam că după „Chefi la cuţite” va urma atât de repede un alt proiect.(...) Contextul în care se desfăşoară anul acesta competiţia este unic, aşa că provocările vor fi şi ele pe măsură”, a spus Irina Fodor.

Frumoasa prezentatoare a dezvăluit ulterior pentru Jurnal de Asia câte ceva din culisele show-ului. „Toată lumea e de fapt într-o cursă, adică toată lumea, de la producători, operatori, reporteri, toată lumea aleargă de dimineață și până se termină cursa. Și eu alerg după felul în care sunt încălțată, nu o să mă vedeți vreodată cu tocuri pentru că n-aș avea cum.

Turcia pe mine m-a uimit, am bătut sute de kilometrii, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. Nu cred că își face nimeni o vacanță în care să bifeze 50 de locuri diferite în Turcia. În total este un traseu de 7.000 de kilometri, trebuie să vă imaginați ce înseamnă 7.000 de km, este enorm. Turcia este o țară extrem de frumoasă cu foarte multe comori ascunse pe care noi le-am descoperit pe „Drumul împăraților”, a mai spus Irina Fodor.

Ce vârstă are Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor. Între cei doi există o diferență de 13 ani

„Mă simt un fel de veteran, iar noul look cu barba ajută. Pe bilet scrie Povestitor şi asta mă face să aștept prima impresie... de poveste”, a spus și co-prezentatorul Marius Damian.

„Sunt foarte foarte emoţionat că după un an foarte greu pentru mine am şansă să fiu din nou parte din acest proiect. Este tot ce mi-am dorit şi sunt fericit că echipa de producţie a avut încredere în mine, iar acum pot spune din nou că Asia Express continuă. Sezonul ăsta ajung împărat!”, declara și Oase la debutul competiției.