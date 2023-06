In articol:

Când începe Postul Sfintei Maria 2023. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are loc în fiecare an, la data de 15 august. Vezi aici ce nu trebuie să faci în timpul postului.

Când începe Postul Sfintei Maria 2023

În fiecare an, la data de 15 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului. Este o sărbătoare mare, trecută în calendar cu cruce roșie.

Conform bisericii, Adormirea Maicii Domnului este precedată de o perioadă de post, care ține două săptămâni. Acesta începe la data de 1 august și durează până în ziua dedicată Maicii Domnului.

De obicei, lăsatul secului pentru postul Adormirii Maicii Domnului are loc pe 31 iulie în fiecare an. În cazul în care această dată pică miercurea sau vinerea, lăsatul secului se va lăsa cu o seară înainte, pe 30 iulie.

În biserica ortodoxă, există rânduiala ca împreună cu slujba Vecerniei să se săvârșească cele două Paraclise ale Fecioarei Maria, iar în ajunul praznicului, Prohodul Maicii Domnului.

În zilele de post, creștinii care aleg această cale se vor abține de la consumul de ouă, lactate și carne. Pe lângă regulile alimentare, există mai multe lucruri pe care trebuie să le respectăm, cum ar fi: să nu păcătuim, să nu lăsăm tentația să ne influențeze decizia, să fim mai buni și mai milostivi cu cei din jurul nostru.

Citește și: Pe ce dată este Sfântul Ilie în 2023. Vezi ce se spune despre marele prooroc și „căruța de foc”

Când începe Postul Sfintei Maria 2023. Vezi ce este interzis să faci în această perioadă [Sursa foto: Shutterstock]

Ce este interzis să faci în Postul Sfintei Maria

În Postul Sfintei Maria nu trebuie să te cerți sau să porți dușmănie.

Nu este bine să poftești la o mâncare cu ingrediente „de dulce”. Se spune că e mai păcat să poftești decât să guști.

În zilele de post nu este bine să uităm de rugăciune.

Este interzis să consumăm produse de origine animală, precum ouă, carne sau lactate de orice fel.

În Postul Sfintei Marii nu este bine să dai de pomană mâncare ce conține ouă, lactate sau carne.

Nu este bine să te lauzi sau să ceri recompensă pentru faptele tale de milostenie.

Citește și: Când nu se fac pomeni în 2023. Vezi pe ce date nu se pot face parastase pentru cei adormți

Citeste si: Au început audierile în cazul de dopaj al Simonei Halep. Tenismena, suspendată de aproape un an- kanald.ro

Citeste si: Declarație șocantă făcută de Viktor Orban- stirileprotv.ro

Când începe Postul Sfintei Maria 2023. Vezi ce este interzis să faci în această perioadă [Sursa foto: Shutterstock]

Rugăciune de pocăință către Maica Domnului

Stăpână prea milostivă şi bună, primeşte rugăciunea mea cea ticăloasă ce se aduce ţie din gură netrebnică, deşi toate le ştii, şi mai ales neputinţa mea. Că eu prin tine scap la bunătatea Fiului tău şi prin tine, Doamna mea, m-am abătut din calea ce ducea spre moarte.

Şi ştiind faptele şi toate mişcările mele, cele din zi şi din noapte, cele cu lucrul şi cuvântul, cele întru ştiinţă şi întru neştiinţă, îndreptează-mă, că eu pe tine te am mijlocitoare către Hristos, Dumnezeul nostru.

Miluieşte-mă şi mă ajută, îndemnându-mă la tot lucrul bun, după voia Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Tu ştii, Stăpână preabună, că din braţele maicii mele spre tine am alergat, ţie am fost dăruit, deşi rău m-am ocârmuit, dar nu am ştiut altă scăpare, părtinitoare, sprijinire şi mijlocitoare către Dumnezeu fără numai pe tine.

Şi acum, Stăpâna mea, mărturisindu-mi toate faptele mele cele necuvioase, te rog să mi le ştergi şi să mă miluieşti. Ştii, Stăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, că sunt ca o oaie rătăcită şi ca un străin smerit, care nu are unde să îşi plece capul, fără numai la tine, Maica lui Hristos, Dumnezeul meu.

Tu eşti, Stăpână, ajutorarea mea, tu curăţia mea, tu acoperământul meu, tu chezăşuitoarea mea către Dumnezeu, tu tatăl meu, tu maica mea, tu povăţuitoarea mea şi întru tine îmi pun toată nădejdea mea. Tu cunoşti sărăcia mea şi ştii că nu am pe nimeni, fără numai pe tine şi pe Hristos, Cel ce s-a născut din tine.

Să nu te îngreţoşezi de mine, nici să mă lepezi de la faţa ta, Preacurată, ca să nu biruiască mulţimea răutăţilor mele bunătatea ta, că al tău este noianul milostivirii, ca ceea ce eşti Maica lui Dumnezeu cel milostiv. Numai de voieşti şi eu m-am mântuit. Nimeni nu se împotriveşte ţie, că eşti Maică a lui Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Cel ce a făcut toate.

Ştiu că multe sunt păcatele mele şi nu sunt vrednic a privi la înălţimea cerului din pricina fărădelegilor mele, dar dacă tu vei binevoi cine se va împotrivi? Ajută-mi, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, mie, celui fără de îndrăzneală şi să nu mi se socotească îndrăzneala întru păcat, ci iartă-mă degrabă şi dă-mi umilinţă.

Citeste si: „Are nevoie în primul rând să aibă încredere în ea.” Maria Ghinea i-a transmis un mesaj încurajator Danei Roba, după ce a fost supusă unor chinuri groaznice- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 30 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Zi cu dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Dă-mi izvor de lacrimi, suspinare şi zdrobire de inimă, ca să plâng păcatele mele, că eu sunt cel ce am nelegiuit înaintea Fiului Tău şi Dumnezeu mai mult decât toată firea. Şi ştiu, Stăpâna mea, că sunt fără de răspuns, nevrednic de toată iubirea ta de oameni, ci vrednic de toată osânda.

De aceasta, prin tine, scap la mila Fiului tău, a Stăpânului şi Făcătorului meu cel bun. Deci ocârmuieşte-mă şi mă învaţă, Născătoare de Dumnezeu. Şi cerând în dar mila ta cea bogată, miluieşte-mă precum voieşti şi nu mă lepăda de la faţa ta, nici nu mă depărta de acoperământul tău, nu mă înstrăina de milostivirea ta.

Miluieşte-mă pe mine, cel ce spre tine am toată nădejdea şi arată-ţi întru mine puterea ta, Născătoare de Dumnezeu. Că de mă vei mântui pe mine, păcătosul, mare va fi mila ta, mare milostivirea ta, mare nepomenirea ta de rău, mare îndelungă răbdarea ta. Iar de vei milui pe cel vrednic, nu va fi lucru minunat.

De aceea ajută-mi, milostiveşte-te spre mine şi-mi întinde mâna ta mie, leneşului, trândavului, nemulţumitorului, împietritului, neumilitului, judecătorului strâmb, gânditorului de rău, desfrânatului, hulitorului, ocărâtorului, clevetitorului, celui plin de toată fapta rea, de cuvinte viclene şi gânduri urâte, celui străin şi gol de toată fapta cea bună şi vrednic de toată osânda şi pedeapsa.

Cu adevărat, Stăpâna mea Preasfântă, Născătoare de Dumnezeu, milostiveşte-te spre mine, lipsitul şi ticălosul, şi fă cu mine milele tale bogate. Ca, fiind mântuit, să laud pe Cel ce S-a întrupat din tine, Hristos Dumnezeul nostru, şi pe tine te măresc, mântuirea mea, sprijinirea mea, mângâierea mea şi păzitoarea mea din toate zilele vieţii mele.

Ajută-mi mie, Stăpâna mea ce sfântă, ajută-mi şi iarăşi strig, ajută-mi. Şi mă învredniceşte ca să fac voia Fiului tău şi Dumnezeului meu în toate zilele vieţii mele, să mă tem de El şi să-I slujesc cum se cuvine.

Şi aşa, săvârşindu-mă, S tăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, să fiu povăţuit de sfinţii îngeri la locaşurile cele dumnezeieşti şi luminoase prin mijlocirea ta cea bineprimită, unde să-I slăvesc în veci pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, treimea cea preasfântă. Amin!

Surse: crestinortodox.ro, doxologia.ro