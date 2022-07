In articol:

Mai țineți minte emisiunea "Sunt celebru, scoate-mă de aici!"? Producătorii au anunțat apariția unui nou sezon pe postul de televiziune, după 7 ani de la lansarea show-ului. Află mai multe detalii despre lansarea sezonului cu numărul doi.

Când începe "Sunt celebru, scoate-mă de aici!" sezonul 2

Producătorii emisiunii au surprins plăcut telespectatorii, cărora le-au promis un nou sezon din show-ul "Sunt celebru, scoate-mă de aici!". Emisiunea a apărut prima dată în 2015 și oferit un format inedit de emisiune TV pe care oamenii l-au apreciat imediat.

Sezonul 2 va fi prezentat de Cabral și de Adela Popescu, pe care a nominalizat-o chiar colegul de televiziune: „Am toată încrederea că Adela va repara ce voi strica eu. Avem amândoi nişte ani în televiziune şi dacă a făcut faţă cu voi, atunci va fi bine". Din nefericire, nu a fost anunțată încă data de difuzare a emisiunii, însă revenim cu detalii imediat ce apar informațiile de la producători.



Începe sezonul 2 din "Sunt celebru, scoate-mă de aici!" [Sursa foto: https://www.instagram.com/p/CgB8undNyDF/]

În cazul în care nu mai știți ce au de făcut concurenții în această emisiune, aflați că vedetele se vor aventura timp de două luni în junglă și se vor lupta pentru titlul de rege sau regină.

După cum spune și titlul emisiunii, doar vedetele pot concura, iar acestea trebuie să își ia la revedere de la confortul de acasă și să se "arunce" în ghearele junglei.

Concurenții "Sunt celebru, scoate-mă de aici!" sunt restricționați de accesul la telefon sau internet, hrană din belșug și acoperiș deasupra capului. Supraviețuirea, insectele, izolarea și animalele din junglă sunt doar câteva provocări cu care aceștia se vor confrunta în cele două luni ale show-ului.

„Sunt celebru, scoate-mă de aici este un produs de televiziune extrem de complex, care în acest an revine cu o mulțime de surprize, atât pentru telespectatori, cât și pentru concurenți. Sunt foarte bucuros să anunț debutul producției și extrem de mândru de echipa care va face ca acest sezon să devină o adevărată adicție pentru cei de acasă”, a declarat Amir Mor Hason, director producător PRO TV.

Emisiunea promite telespectatorilor că vor sta lipiți de televizor în timpul difuzării edițiilor, deoarece producătorii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!" au gândit noi provocări și probe pentru cele mai curajoase vedete de la noi, care vor accepta provocarea.

Cătălin Moroșanu a câștigat primul sezon "Sunt celebru, scoate-mă de aici!"

Primul sezon al emisiunii "Sunt celebru, scoate-mă de aici!" a fost câștigat de către "Regele Junglei", Cătălin Moroșanu. Finala a fost jucată în trei concurenți: Cătălin Moroșanu, Ruby și Dorian Popa.

„Simţeam că-mi intră în gât, că mă mănâncă la gât, boss. Primii au fost ok, a treia găleată m-a sufocat. Cred că era cu pământ. La a patra găleată am intrat în panică, mi-au intrat în nas, se plimbau peste tot. Sunt o forţă a naturii. În primele 10 secunde am zis că-mi bag picioarele-n el de concurs. Dar, după proba asta, a intrat adrenalina în mine şi mă simt bine. Imbatabil", a povestit Cătălin Moroşanu despre ultima probă a finalei.



„Moartea din Carpaţi", cum i se mai spune în showbiz, a primit cele mai multe voturi din partea publicului, datorită parcursului său în competiției, dar și personalității sale simpatice și carismatice.







surse: libertatea.ro, eva.ro