Când își poate vedea Alexandru Ciucu fiicele? Alina Sorescu a spus-o clar: „Asta, la divorț!”

Ieri, 20 iunie, instanța a decis, pentru a doua oară, ca cele două fiice ale Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu să rămână la mama lor.

De precizat este că, prima dată, instanța a decis același lucru în cazul celor două minore, însă la momentul respectiv, nemulțumit de verdictul judecătorilor, Alexandru Ciucu a intentat o ordonanță președințială pentru stabilirea domiciliului fetițelor la el, însă instanța nu i-a dat câștig de cauză, fetițele rămânând în grija Alinei Sorescu pe parcursul procesului, care va începe abia spre sfârșitul anului.

„Dragii mei, in ultimele saptamani am primit zeci de mii de mesaje de incurajare din partea voastra. Va multumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordati in cea mai sensibila perioada din viata mea. Desi eu am introdus cererea de divort la inceputul anului, separat tatal a intentat o ordonanta presedintiala pentru stabilirea domiciliului fetitelor la el. Prima hotarare a instantei mi-a fost favorabila, dar el a introdus cale de atac. Instanta a respins si apelul pe care el l-a formulat si a decis pentru a doua oara ca fetitele sa aiba domiciliul la mine in timpul procesului, care va incepe spre sfarsitul anului. Sunt increzatoare ca totul va fi bine.”, a transmis Alina Sorescu, pe pagina personală de Facebook.

Alina Sorescu, despre programul de vizită pe care îl are Alexandru Ciucu

Totodată, la scurt timp după ce a făcut publică decizia instanței în mediul online, Alina Sorescu a venit cu o serie de noi declarații, explicând concret care este programul de vizită al lui Alexandru Ciucu, pentru a-și vedea fiicele.

”Tatăl fetițelor are program de vizită, așa cum se dă în astfel de situații. Adică două weekenduri pe lună și vacanțele la jumătate, cum se dă de obicei. Deocamdată nu este vorba și de semnătura unuia dintre părinți, dacă vreunul dintre noi ar vrea să plece cu fetele în vacanțe, în străinătate. Asta, la divorț”, a declarat Alina Sorescu, pentru Ego.ro.

De asemenea, Alina Sorescu a ținut să le mulțumească și persoanelor care o susțin în această perioadă sensibilă pe care o traversează în prezent.

Alina Sorescu, uimită de ce i s-a întâmplat la câteva săptămâni după ce a anunțat divorțul! Filmarea făcută publică acum: „Dumnezeu este cu tine”

Mai mult decât atât, artista a mai spus că familia este principalul stâlp de susținere pentru ea în aceste momente, iar tatăl său a fost mereu susținătorul ei în toate proiectele în care a fost implicată, motiv pentru care părintele blondinei o sprijină chiar și acum, potrivit declarațiilor sale.

”Am multă susținere în această perioadă, căci și sunt și multe mame care probabil au trecut prin ce trec eu și mă înțeleg, și le mulțumesc. Iar tatăl meu, care m-a însoțit mereu, și la spectacole, mă ajută și mă sprijină și acum. M-am concentrat pe muzică și merge bine, am lansat câteva piese, vom avea și un concert. Fetele mele sunt bine, au luat vacanța”, a mai precizat Alina Sorescu, pentru aceeași sursă.

Alina Sorescu a declarat că divorțează în urmă cu o lună

După ce au apărut mai multe speculații privind un posibil divorț între Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, artista a confirmat zvonurile, prin intermediul unor declarații pe care le-a făcut în mediul online, precizând că acțiunea de divorț a fost introdusă încă de la începutul anului.

„Dragii mei, nu voiam să comentez pentru că, așa cum știți cu toții, am fost încă de copil un om discret, cu un parcurs serios și m-am ținut departe de scandaluri. Având în vedere că au apărut informații eronate în presa, este nevoie să fac o precizare. La începutul anului am introdus acțiunea de divorț, iar în cadrul acestui proces soțul meu a intentat acum o ordonanță președințială, în care cere domiciliul fetițelor noastre la el până la soluționarea în instanță a procesului. Voi face tot posibilul să îmi protejez fetițele, să muncesc pentru a le crește și să le educ armonios, ca până acum”, a declarat Alina Sorescu, pe internet.