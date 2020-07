In articol:

Cu toate că este la mii de kilometri de casă, Lora nu pare să sufere deloc de lipsa plajelor de pe litoralul românesc. Ba chiar, am spune noi, dimpotrivă, frumoasa cântăreță profitând la maximum de exotismul din Bali.

Citeste si: „Românii, ciumații Europei” Țările ne închid ușile, războiul e total

Citeste si: Unde se ascunde soțul Andei Adam, Sorin Nicolescu? Bărbatul nu a mai fost văzut de un an și jumătate

Citeste si: Lora a dezvăluit marele ei secret! Cum se protejează de virus, din Bali: „Se bea două linguri dimineața și două seara”

Iar în ultimele zile, Lora a făcut exces de senzualitate pe conturile ei de socializare, fotografiile postate, ba din piscină, ba de la plajă dovedind că șederea îndelungată în Bali i-a priit la maximum. Și, mai mult chiar, a devenit mai îndrăzneață ca niciodată, nu puține fiind fotografiile în care s-a lăsat pozată topless, imaginile cu pricina fiind, cel mai probabil, realizate de iubitul ei, Ionuț Ghenu.

Fără fițe, fără cluburi în care să lase sute, chiar mii de euro, doar de dragul fițelor, Lora pare să se distreze mai bine ca niciodată în Bali, loc în care, alături de Ionuț Ghenu, iubitul ei, se poate bucura de vremea perfectă și de relaxare fără să se gândească înainte la cum se îmbracă sau cât de tare trebuie să se machieze pentru a impresiona. În schimb, mai bronzată ca niciodată, cu o siluetă de vis, Lora își răsfață fanii de pe conturile de socializare cu fotografii care mai de care mai îndrăznețe, frumoasa artistă devenind din ce în ce mai relaxată când vine vorba de nuditate.

Lora și Ionuț Ghenu sunt blocați în Bali din martie

Lora și Ionuț Ghenu au rămas izolați în Bali din luna martie, după ce s-a instalat stare de urgență la nivel mondial și toate aeropoartele au fost închise. ”În ultimele trei luni, am trecut prin toate stările. A fost un roller coaster emoțional și parcă am trăit câțiva ani în aceste trei luni la capitolul experiențe și emoții. Acum stau pe terasă, tolănită pe canapea, mă uit în jur și îi mulțumesc Universului pentru tot ce mi-a oferit. Trecerea a fost grea, niciodată nu am fost atât de „în aer și lipsită de control. Poate că aveam nevoie de asta. Să mă las puțin purtată de valul vieții și să iau lucrurile pe rând, așa cum vin. După panicile și anxietățile provocate de tot ceea ce nu se știe și nu se mai poate, am învățat să respir adânc, să mă bucur de moment.”, declara Lora pentru Viva.