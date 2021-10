Ferda din "Doctorul minune" este căsătorită în viața reală cu un celebru cântăreț. Imagini senzaționale de la nunta actriței Seda Bakan

In articol:

Seda Bakan este actrița care o interpretează pe Ferda, fiica profesorului Adil în serialul "Doctorul minune". Actrița este căsătorită cu un cântăreț celebru și au împreună o fetiță.

Cine este Seda Bakan, actrița care o interpretează pe Ferda în "Doctorul minune"

Ferda și profesorul Adil din "Doctorul minune" [Sursa foto: Instagram]

Frumoasa actriță Seda Bakan s-a născut pe 10 octombrie 1985. Are 35 de ani și semnul ei astrologic este Balanță. Tatăl ei este din Sarajevo, iar mama ei este din Salonic, Grecia. Seda Bakan s-a născut în Gebze, Turcia. A studiat și absolvit Universitatea Sakarya din cadrul Departamentului de Comerț Exterior.

În 2013, Seda Bakan și-a întâlnit marea dragoste, iar un an mai târziu s-a căsătorit cu renumitul cântăreț Ali Erel.

După câțiva ani de la nuntă, cei doi au devenit părinții unei fetițe. Seda a descoperit că este însărcinată în timp ce filma pentru „Învață-mă să iubesc”.

Seda Bakan, soțul și fiica lor [Sursa foto: Instagram]

Bucuria că a devenit mamă a împărtășit-o și cu fanii săi și a postat imagini din spital cu micuța. Mulți au criticat-o că a postat o fotografie în care alăptează, susținând că încalcă normele și tradițiile care interzic unei femei să alăpteze în public sau să-și arate sânul.

Seda Bakan, prima imagine după ce a devenit mamă [Sursa foto: Instagram]

Cariera actriței Seda Bakan

Tânăra actriță turcă, Seda Bakan, și-a început cariera artistică în 2007, când a participat la serialul „Sana Maktoum”. Apoi proiectele au continuat, iar unul dintre cele mai proeminente roluri ale sale a fost rolul din celebrul și de succes serial turcesc „Învață-mă să iubesc”, în care a întruchipat rolul Leilei.

Iată în ce seriale tv a jucat:

2020- Doctorul minune/ Ferda

2016/ 2017- Wings Of Love/ Leylâ Aydın

2014/ 2015- Cota de frate (Kardeș Payı)/ Feyyza Özdemir

2010/ 2013- Behzat Ç./ Eda Akkaya

2010- Happy Home (Șen Yuva)/ Oya

2009- Adanalı/ Bașak

2009- Makber/ Güneș

2009- Marea familie (Geniș Aile)/ Esma

2008- Pars: Narcoterer (Pars: Narkoterör)/ Zülfiye Demir

2007- I Have to You (Sana Mecuburum)/ Leyla