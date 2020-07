Când se termină serialul ”Mă numesc Zuleyha”

In articol:

Serialul ”Mă numesc Zuleyha”, producție urmărită de milioane de telespectatori, se apropie de final. Este vorba despre sezonul 2 al serialului difuzat de Kanal D. Ultimele două episoade din acest sezon al serialului ”Mă numesc Zuleyha”, vor fi difuzate săptămâna viitoare de Kanal D. Care va fi deznodământul poveștii, ce se va întâmpla cu Zuleyha, dar și cu celelalte personaje, aflați săptămâna viitoare, ăn ultimele două episoade din acest sezon.

Drama trăită de frumoasa Zuleyha, lupta ei constantă de a-și păstra, la început, dragostea pentru Yilmaz, iar acum copiii lângă ea, dar și intrigile celor din familia Yaman, care nu contenesc să îi facă tinerei viața grea, toate acestea au atras în fața micilor ecrane milioane de români, serialul ”Mă numesc Zuleyha” fiind lider de audiență în intervalul în care e difuzat de Kanal D.

Un nou serial la Kanal D - ”Dragoste și secrete”

Kanal D difuzează un nou serial ”Dragoste și secrete”, care a avut premiera miercuri seară.

Telespectatorii vor fi martorii unei povesti unice de iubire, captivanta si plina de incercari, care va fi oferita, de miercuri pana vineri, de la ora 20:00. Protagonistii rolurilor principale din „Dragoste si secrete” sunt indragitul artist turc Keremcem, pe care telespectatorii au avut ocazia sa il urmareasca in „Bahar viata furata” (rolul Ates) si in „Dragoste si ura” (rolul Yaman), tot la Kanal D, si frumoasa Özgü Kaya.

Keremcem se afla in industria serialelor de ani buni si a cunoscut deja un succes urias atat in domeniul actoriei, cat si in muzica. Özgü Kaya, tanara actrita de doar 23 de ani, este o fire artistica, iar talentul ei straluceste si in domeniul muzical, ca si in cazul lui Keremcem. Tanara canta la trei instrumente muzicale: vioara, chitara si pian, iar, in prezent, studiaza opera la Conservator.

Asadar, muzica si actoria sunt bucuriile care ii leaga pe Keremcem si Özgü Kaya, iar cei doi fac si duete impreuna, in pauzele de pe platourile de filmare.