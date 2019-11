Când și cu cine și-a pierdut Anda Adam virginitatea

Anda Adam este una dintre cele mai iubite cântărețe din țara noastră. E frumoasă, sinceră și știe mereu ce vrea! Mai mult decât atât, este și împlinită, mai ales că fetița ei îi este mereu alături.

Un lucru pe care nu multe persoane îl cunosc este cu cine și-a pierdut virginitatea Anda Adam și când. Cântăreața nu mai e ”fată mare” de la vârsta de 15 ani. Primul băiat din viața ei a fost Răzvan Cottching, un tânăr alături de care a stat trei ani și jumătate. Ei s-au cunoscut prin intermediul mamelor lor, care lucrau la Sala Palatului.

Conform unor surse din presă, Anda Adam a fost cea care a pus capăt relației. Ea l-ar fi înșelat pe Răzvan cu un bodyguard dintr-un club.

Anda Adam, decizie radicală pentru 2020

Andra Adam are o mare dorință pe care intenționează să și-o îndeplinească la începutul anului viitor. Anda Adam vrea să înceapă noul an cu dreptul și are deja o dorință pe care ar vrea să și-o îndeplineacă. Artista vrea să își schimbe mașina cu una de lux pe care va plăti bani grei, dar simte că este momentul potrivit pentru a face o schimbare în viața ei.

„Vreau să fac o aroganță la începutul anului, chiar mi-am propus o aroganță foarte mare. Muncesc din greu să pot să mi-o permit, pentru că simt că o merit. După atâția ani de muncă, chiar simt că este momentul. Este un vis de-al meu de când eram mult mai tânără și sper ca, anul viitor, să-l pun în aplicare. Doresc să-mi achiziționez o mașină pe care mi-o doresc enorm.

Nu mi-au lipsit niciodată mașinile, dar ce vreau acum e maximum de ce mi-aș putea dori. Am slăbiciunea asta, îmi plac mașinile extrem de mult. Mașinile și pantofii. Am sute de perechi de pantofi. Chiar azi (n.r. – miercuri) mi-am mai achiziționat încă 5 perechi, adică am și eu obsesiile mele. Am zis să mă rețin puțin de la pantofi, ca să strângem bani pentru mașina pe care vreau să mi-o cumpăr, că e destul de scumpă”, a povestit Anda Adam pentru Libertatea.