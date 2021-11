Când trebuie să mergi la spital dacă ai fost diagnosticat cu COVID-19! Beatrice Mahler, explicații: „Riscul de evoluție spre o formă severă este mai mare”

In articol:

Valul patru al pandemiei, în frunte cu varianta Delta, au făcut ravagii în România. Au fost doborâte recorduri negre în ceea ce privește numărul de infectări, de decese și de persoane internate în unitățile medicale.

Peste 18 de mii de oameni primesc îngrijiri în spitalele din întreaga șară, după ce au dezvoltat forme grave sau moderate de COVID-19. Aproape 1.900 dintre pacienți se află la terapie intensivă, unde se luptă în fiecare moment pentru fiecare gură de aer.

Specialiștii sunt de părere că situația este atât de tragică în spitale, nu doar din cauza tulpinii, ci din cauza faptului că bolnavii se prezintă mult prea târziu la unitățile medicale. Beatrice Mahler spune cțnd este absolut necesar pentru ca o persoană infectată cu corovirus să ajungă de urgență la spital.

Beatrice Mahler: „S e justifică în momentul în care are o saturație sub 93%”

Managerul Institutului Marius Nasta din Capitală îi sfătuiește pe toți bolnavii de COVID-19 care au o saturație a oxigenului în sânge mai mică de 93%, suferă și de alte boli asociate și nu sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 să se prezinte de urgență la camera de gardă.

În caz contrar, pot dezvolta complicații grave, iar șansele de supraviețuire scad drastic în acest caz.

„Din punctul meu de vedere, internarea în spital a unui pacient se justifică în momentul în care are o saturație sub 93%, are comorbidități și, cu atât mai mult dacă nu este vaccinat, pentru că riscul de evoluție spre o formă severă este mai mare”, a explicat Beatrice Mahler.

Medicul spune că oamenilor le este frică să mai vină la spital din cauza informațiilor false care circulă în mediul online. Cazurile care ajuns la Marius Nasta sunt de cele mai multe ori extrem de grave.

„Este o categorie de populație care refuză să vină în spital, mai ales atunci când știe că ar fi suspect de COVID-19. Povestea care s-a creat în jurul acestei afecțiuni, poveștile din spațiul public, nu ajută pacientul care are nevoie. La Marius Nasta, la camera de gardă, ajung pacienții care au stat acasă 14 zile în care știau că trebuie să mențină izolarea, ajung cu insuficiență respiratorie severă, cu un plămân fibrozat, moment în care intervenția noastră nu aduce beneficii foarte mari. Ajung în ultimele clipe de viață și avem pacienți care, cu toate manevrele pe care le facem, ajung să decedeze post-COVID. Nu sunt decese înregistrate COVID, dar ei ai avut COVID acasa”, a mai spus medicul.

Bilanț coronavirus, 6 noiembrie 2021

Până astăzi, 6 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.701.589 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.109 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.483.798 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.057 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 89 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 50.482 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 05.11.2021 (10:00) – 06.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 395 de decese (193 bărbați și 202 femei), din care 5 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 18.249. Dintre acestea, 1.867 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 304 sunt minori, 273 fiind internați în secții și 31 la ATI.