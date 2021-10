Când va naște Celia. Soția lui Ardeli Ancuţa este însărcinată pentru a doua oară

In articol:

Celia este una dintre cele mai apreciate și talentate cântărețe din România. Timp de mai bine de opt ani artista împreună cu soțul ei, Ardeli Ancuța, trăiesc o poveste de dragoste.

Cand va naște Celia al doilea copil al familiei sale

Au un băiețel de 7 ani, iar de curând a dezvăluit că se pregătește să devină mamă pentru a doua oară.

Celia și Ardeli Ancuța trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de opt ani. S-au căsătorit în 2013, iar un an mai târziu au devenit părinții unui băiețel. În urmă cu câteva zile, artista a anunțat că va deveni mamă pentru a doua oară și că este nerăbdătoare să-și țină copil în brațe.

„Ieri a fost ziua mea, m-am născut în acea zi în care bat clopotele în mai toate bisericile din Țară. O zi plină de rugăciune, în care probabil și cerul zâmbește chiar m-am abținut tare să nu postez, deși mi-aș fi dorit să împărtășesc bucuria cu voi de ziua mea, am ales să mai ținem minunata veste pentru noi ceva timp. Totuși s-a întâmplat ca altcineva să dea vestea în locul nostru de ziua mea, iar acum, cum aș putea să neg cea mai mare bucurie a noastră???

Celia, însărcinată în luna a cincea [Sursa foto: Instagram]

E o binecuvântare faptul că după lungi încercări am reușit! Puterile Cerești să fie zid puternic de protecție pentru familia mea, e dorinta pe care o am de ziua mea, căci familia noastră se mărește cu încă un suflețel! Aceleași gânduri curate le trimit către voi, protecție Divină și o zi minunată să aveți!”, a scris Celia pe Facebook.

Celia și Ardeli Ancuța își doresc de foarte mult timp să fie binecuvântați cu un al doilea copil, iar după o perioadă grea din viața lor, cântăreața în vâstă de 37 de ani a rămas însărcinată pentru a doua oară. Sarcina artistei este la luna a cincea și va naște la începutul anului viitor.

Cântăreața a pierdut o sarcină în urmă cu 3 ani

Celia a fost dintotdeauna destul de rezervată în ceea ce privește viața privată, având foarte puține momente în care să vorbească despre familie ei. În urmă cu trei ani era o femeie fericită care se pregătea să devină mamă pentru a doua oară, însă momentul de fericire nu a ținut mult, fiind spulberat de un avot.

„Am pierdut o sarcină. A fost un șoc puternic, pentru că mă dusesem la examenul morfologic şi acolo am aflat că am pierdut sarcina – apucasem să mă atașez de suflețelul din burtică. (…). Nicio secundă nu m-am gândit la acest aspect, nu m-am gândit la asta. (…). A fost un avort reţinut de două săptămâni şi ceva în burtica mea – așa se numește. Putea să fie hemoragie, infecţie, Dumnezeu m-a păzit”, a spus Celia.

Pentru ea, dar și pentru soțul ei, a fost un soc puternic pierderea copilului, mai ales că Ardeli Ancuța tocmai își pierduse tatăl, și era nerăbdător să-și țină fețita în brațe.

Celia, împreună cu soțul și băiatul ei [Sursa foto: Instagram]

„Acest copil a venit intr-un moment greu pentru sotul meu, atunci cand el si-a pierdut tatal, dar nu stiu de ce s-a razgandit (n.r.- copilul) si s-a gandit ca trebuie sa mearga intr-o lume mai buna. In prima luna (n.r.- de la pierderea sarcinii) mi-a fost extraordinar de greu si am plecat in Australia. Nu as fi putut sa raman aici.”, a declarat artista.

