Cântăreața Alessia trece prin momente cumplite, după ce ea și fiul ei în vârstă de numai doi ani și cinci luni au fost băgați în carantină instituționalizată. Artista s-a întors de curând în țară, după ce a fost prinsă de pandemia de coronavirus în Marea Britanie, acolo unde plecase să lucreze într-un studio muzical. După trei luni de izolare în străinătate, Alessia a decis să își cumpere o mașină, căci nu a putut să zboare cu avionul, și să se întoarcă acasă.

Alessia trece prin momente cumplite cu băiețelul ei

Vedeta este consternată că, deși atât ea, cât și copilul ei au fost testați pentru coronavirus, iar rezultatele au ieșit negative, în România, după o simplă vizită la medic, cei doi au fost obligați să intre în carantină instituționalizată. Aceasta este dezamăgită de felul în care au procedat medicii și autoritățile în cazul ei și a povestit totul la o emisiune televizată.

Coșamarul vedetei a început în ziua în care, alarmată că fiul ei nu mai mânca, a decis să îl ducă la medicul pediatru. Ei bine, cântăreața nu și-ar fi imaginat că de acolo va fi nevoită să meargă împreună cu cel mic direct în izolare și nu acasă, ci într-un hotel care a fost amenajat drept centru de carantină.

„La vamă nu ni s-a spus că, dacă avem vreo urgență medicală, trebuie să sunăm la 112. Eu știam regulile din Londra, nu mi-a trecut prin cap că trebuie să fac toate lucrurile astea. În 1 iunie ne-am programat la medicul pediatru și ne-am dus cu bună știință.

Nu luasem contact cu nimeni, am mers cu mașina personală. Doamna doctor ne-a întrebat când am venit, iar când a auzit, ne-a băgat într-o cameră de izolare în care încap doar două scaune de copil mic, ne-a ținut acolo trei ore, a urlat continuu la noi, copilul a fost foarte traumatizat, noaptea tresărea în somn. Nu înțelegea de ce urlau doamna doctor și doamna asistentă. Ele au sunat la 112, au venit trei polițiști, am așteptat ambulanța de la DSP, a venit în trei ore, care ne-a adus aici obligat-forțat.

Am luat și amendă 1.000 de lei pentru că am părăsit domiciliul, plătesc și carantina. Pe jos am găsit fire de păr de la cine a stat înainte, iar prosoapele se schimbă la cinci zile. Le spăl în fiecare și le atârn pe bară. În condițiile în care trebuie să plătesc, ar trebui să vină cineva să îmi schimbe lenjeriile zilnic și să aspire", a povestit Alessia la televizor.