Care a fost adevăratul motiv pentru care Hannelore Ulrich și Bogdan Ionescu au divorțat? Fostul soț al blondinei a dat cărțile pe față și a dezvăluit totul: "M-a înșelat cu un prieten"

Bogdan Ionescu și Hannelore Ulrich

Hannelore și Bogdan au avut una dintre cele mai mediatizate relații, atât în timpul emisiunii la care au participat pentru a-și testa dragostea, cât și după terminarea acesteia.

Urmăritorii celor doi au lansat numeroase ipoteze controversate în jurul unei posibile relații a blondinei cu ispita Andi Constantin, însă au crezut că totul s-a terminat odată ce cuplul a decis să ajungă în fața altarului. La puțin timp de la căsătorie, însă, îndrăgostiții au divorțat, văzându-și fiecare de drumul lui.

Bogdan Ionescu, despre motivul real al divorțului de Hannelore

Bogdan Ionescu a ales să vorbească despre un episod mai puțin plăcut din viața lui și a povestit cum au stat lucrurile între el și partenera sa, după ce s-au întors din Thailanda. Bărbatul susține că fosta soție l-a înșelat la șase luni de când și-au unit destinele, însă s-au împăcat după un an de la acest eveniment, din cauza singurătății.

Partenerul lui Hannelore a aflat prin intermediul unei prietene că blondina își cumpărase un bilet de avion la București, pentru a se întâlni cu altcineva: "După șase luni de la nuntă m-a înșelat cu un tip din București. Eu am descoperit (n.r. – infidelitatea) cu ajutorul unei prietene de-ale ei, care mi-a sugerat să mă uit în telefonul ei. Așa am descoperit că avea un bilet de avion pentru a pleca în București. După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an. Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea.", a declarat Bogdan pentru Cancan.ro.

Mai mult, se pare că frumoasa blondină nu a considerat acest lucru o greșeală și a continuat infidelitatea, de data aceasta chiar cu unul dintre prietenii soțului ei, cu care dansatoarea ar fi împreună și în prezent: "După aceea m-a înșelat, din nou, cu un prieten de-ai mei și acolo s-a terminat. De atunci, pentru mine Hannelore nu mai există, și nici el. Deci, persoana cu care ea este acum împreună a fost prietenul meu.", a mai adăugat Bogdan Ionescu, pentru sursa citată.

Bogdan Ionescu regretă că nu a pus mai repede capăt relației cu Hannelore

Bogdan Ionescu a mărturisit că acum, privind în spate la lucrurile care nu i-au adus fericire, regretă foarte mult că nu a pus capăt relației cu fosta soție mai devreme și că a acceptat să ierte multe lucruri în ceea ce o privește.

Totodată, bărbatul a declarat că și-ar fi dorit să realizeze din timp situația și să se pună pe el pe primul plan, în loc să îi pună pe alții: "Regret faptul că nu am putut să pun stop unor lucruri care nu mi-au adus fericirea. De exemplu, și în relația cu fosta soție, Hannelore, simțeam să pun stop de foarte mult timp, dar nu am avut curajul. Aș fi putut face lucrurile altfel. Aș fi putut să mă pun pe mine pe primul plan", a încheiat fostul soț al lui Hannelore Ulrich, pentru Cancan.ro.