Care a fost primul mesaj transmis de Daniel Pavel, prezentatorul Survivor 2021, după terminarea competiției? "E o experiență transformațională"

Daniel Pavel [Sursa foto: Captură Instagram] 10:12, iul 11, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Survivor a ajuns la final, însă în această călătorie concurenții nu au fost singuri, ci l-au avut mereu alături pe prezentatorul competiției, Daniel Pavel, care le-a fost de cele mai multe ori sprijin și i-a încurajat pe toți când au avut nevoie.

Daniel Pavel a ținut să îl felicite pe Zanni

După ce a petrecut aproape 7 luni alături de concurenți și a trăit odată cu ei emoțiile puternice de pe trasee, Daniel Pavel a ales să îl felicite personal pe campionul Survivor 2021, dar și pe ceilalți competitori, despre care crede că toți sunt eroi: "Felicitări, încă o dată!", i-a spus acesta lui Zannidache. "Pentru cel mai mare prezentator", a zis Zanni, înmânându-i trofeul prezentatorului, în semn de recunoștință.

"Mulțumesc, nu, tu voiai să scapi de el că e greu al naibii, știu. Într-adevăr, este fabulos și e din aliajul din care se fac eroii moderni. Acum, foarte serios spus, așa arată toți, absolut toți sunt eroii moderni, pentru că aici, în soarele ăsta teribil, sub ploaie, sub vânt, aici se călesc caracterele și se văd acolo, acasă, pentru că supraviețuitorul înseamnă, în primul rând, un psihic foarte puternic, și așa se vede (arătând spre Zanni), un fizic foarte puternic", a

declarat gazda emisiunii.

Daniel Pavel și Zanni, după terminarea competiției[Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a simțit Daniel Pavel această experiență pe pielea lui?

Dacă concurenții au trecut prin schimbări majore și prin perioade destul de grele, atât din punct de vedere psihic, cât și fizic, nici pentru prezentatorul Survivor lucrurile nu au stat foarte diferit, căci a trăit la maxim această experiență, alături de cele două echipe: "E colosal, pentru că eu am învățat foarte mult de la fiecare dintre voi. Voi vedeați că încerc să vă încurajez, sigur, în limitele posibilului, și îmi luam și eu de la voi încurajări, pentru că și pentru mine, și pentru cei din spatele camerei, e o cursă. Și noi intrăm pe trasee în fiecare zi, aici, și față de cei de acasă, dorul e la fel. Sigur, aveam posibilitatea să vorbim cu ei, dar nu vorbești întotdeauna, nu comunici întotdeauna cum ți-ai dori să o faci. E o experiență transformațională, o experiență în care îmi scriu oamenii că am îmbătrânit, și cu siguranță că așa și e, am îmbătrânit, dar nu cred că e de rău neapărat asta.", a povestit bărbatul.

De asemenea, prezentatorul tv a ținut să menționeze că efortul fizic depus este unul considerabil și oricât de mult te-ai pregăti înainte, nimic nu se compară cu ceea ce găsești în Dominicană: "E, într-adevăr, una din experiențele alea unice, n-ai cum să te pregătești pentru ea fizic. Chiar cu Zanni vorbeam, jocurile copilăriei te pregătesc pentru anumite mișcări pe care le faci aici, dar atât. Interacțiunile de tip "armată", cum se făcea odată. E, într-adevăr, o nebunie de experiență", a mai adăugat acesta.

Cât despre esența competiției și despre cum ajung participanții să aibă rezultate foarte bune, cu hrană atât de puțină, Dan Pavel a precizat că cei care ajung acolo devin adevărați atleți de performanță, cu toate că nu mănâncă și se odihnesc foarte puțin: "Oamenii ăștia supraviețuiesc, sunt atleți de performanță, cu cele mai puține resurse posibile și obțin rezultate colosale, și atunci clar nu este o competiție pur sportivă, nu e nici un joc de societate, pentru că ei, la un moment dat, nu mai aveau repere, nu au cum să se valideze cu cei de acasă, nu au cum să ia legătura, nu există un cerc social. Are ceva din bătăliile de odinioară (n.r referindu-se la competiție)", a încheiat bărbatul.