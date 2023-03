Care este adevărul despre iubitul Savetei Bogdan? Artista este pregătită să îmbrace din nou rochia de mireasă: „Unii mă judecă greșit, mai ales colegii de breaslă”

In articol:

În ultima perioadă s-a vorbit foarte mult despre Saveta Bogdan și iubitul ei ambasador. Faptul că artista s-ar iubi cu un bărbat cu un puternic statut financiar, dar și mai tânăr decât aceasta i-a intrigat pe foarte mulți dintre fanii cântăreței, ba chiar și pe unii dintre colegii ei de breaslă.

Este ambasador sau nu iubitul Savetei Bogdan

Acum, interpreta de muzică populară a făcut câteva declarații publice în legătură cu funcția pe care o are iubitu ei, dar și ce părere are ea despre o posibilă nuntă.

Sătulă de toate zvonurile, dar și de toată situația create în jurul său, Saveta Bogdan și-a dorit să clarifice odată pentru totdeauna câteva aspecte în legătură cu bărbatul cu care ar avea o relație. Aceasta a declarat că toată informația cu privire la faptul că iubitul ei ar fi ambasador a fost înțeleasă greșit de la bun început. Totul a pornit de la faptul că interpreta de muzică populară s-a declarat ambasadoarea folclorului românesc, iar toată lumea a înțeles că aceasta trăiește o poveste de dragoste cu un bărbat care are o astfel de funcție.

„Eu am spus că sunt ambasadoare a folclorului românesc și s-a înțeles atunci că am iubit ambasador. Nu e niciun ambasador. Nu am vreun iubit ambasador.”, a precizat vedeta, potrivit Fanatik.

Ce spune artista despre nuntă

Un alt lucru despre care Saveta Bogdan a vorbit a fost legat de o posibilă căsătorie sa. De-a lungul anilor, vedeta nu a avut prea mult noroc în dragoste, deoarece a fost căsătorită de două ori, însă a ambele mariaje s-au încheiat cu divorțul dintre aceștia.

Cu toate acestea, artista nu ar da cu piciorul unei cereri în căsătorie, mai ales dacă cel care face această propunere are și o situație material destul de bună.

„Nu m-am mai gândit serios la căsătorie, dar dacă pică cineva bogat, de ce nu? Eu nu aș avea voie să mă recăsătoresc? Păi, nu? Unii mă judecă greșit, mai ales colegii de breaslă.”, a mai spus cântăreața.

