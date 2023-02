Saveta Bogdan a primit inelul cu diamant din partea iubitului străin chiar de Dragobete. Artista are în plan să devină mamă adoptivă: „Înfiez un copil și-l cresc eu”

In articol:

Saveta Bogdan este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite interprete de muzică populară de la noi din țară. Artista se bucură de o carieră de succes, dar și de o nouă etapă în plan sentimental.

După două căsnicii eșuate și o relație încheiată cu avocat, cântăreața și-a găsit fericirea și iubirea în brațele unui ambasador.

Bărbatul a făcut mai multe gesturi romantice pentru a o cuceri pe artistă, iar de Dragobete i-a oferit un inel cu diamant, exact pe cel pe care și-l dorea atât de mult.

Saveta Bogdan, surprinsă de ziua îndrăgostiților

Deși are 77 de ani, Saveta Bogdan nu lasă vârsta să fie un impediment în calea fericirii sale. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un ambasador străin, iar de ziua îndrăgostiților bărbatul i-a oferit un inel.

Saveta Bogdan este o femeie mât se poate de modernă și vorbește deschis despre viața sa personală de fiecare dată. De această dată, interpreta de muzică populară a povestit despre gestul romantic pe care l-a făcut iubitul ei chiar de Dragobete. Cântăreața a fost surprinsă cu un inel cu diamant, însă nu îl poate purta momentan, întrucât îi este mare.

„ Am primit inelul, dar îmi e un pic larg și acum trebuie să mă duc să îl strâmtez și nu am putut să-l pun pe mână, dar l-am primit! E cam greu că eu am degetele cam subțiri și e cam greu să nimerești așa.(...) A fost ăla cu diamant”, a povestit Saveta Bogdan, pentru Antena Stars.

Saveta Bogdan își dorește să înfieze un copil

Saveta Bogdan a mărturisit că, deși are 77 de ani, în cazul în care fiica sa nu o va face bunică, este pregătită să adopte un copil. Mai mult decât atât, artista este hotărâtă să îl ducă în America, acolo unde va face cunoștință cu fiica sa, Cătălina, și soțul cu acesteia. În cazul în care cei doi își dor dori să îi devină părinți cu acte în regulă, interpreta de muzică populară va primi această veste cu brațele deschise. În cazul în care vor refuza, aceasta își va asuma în totalitate rolul de părinte, întrucât susține că are multe de oferit.

„ Îmi doresc, în primul rând, să devin bunicuță. Ce să fac. Fata zice că ce am, acum cu războaiele astea… Ea are ideile ei. Eu nu-mi iau nădejdea de la Dumnezeu, că El nu mă lasă. Trebuie să-mi trimită și mie un nepoțel sau o nepoată. Să aibă și fata, că au două case, au de toate. Să aibă moștenitori. Dacă nu, eu le-am spus, înfiez un copil și-l cresc eu. Așa mi-am pus în gând, înfiez un copil, îl iau cu mine și îl duc acolo, la ei. Dacă vor să-l oprească bine, dacă nu, nu”, a declarat Saveta Bogdan, în cadrul unei emisiuni TV.

Saveta Bogdan [Sursa foto: Instagram]