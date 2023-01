Care este cea mai mare dorință a Sofiei Vicoveanca: „Mă cheamă pământul”. Artista este foarte afectată

In articol:

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai longevive și îndrăgite cântărețe de muzică populară. De-a lungul carierei sale, artista a lansat o mulțime de melodii care au umplut de emoții inimile publicului. Recent, vedeta a vorbit despre cea mai mare dorință a sa, dar și despre cum o afectează pe ea războiul de la graniță.

Citește și: EXCLUSIV! Sofia Vicoveanca, în lacrimi după ce Ucraina a fost atacată de ruși! Artista a mai trecut prin război: "Retrăiesc totul. Lacrimile celor care acum suferă să știți că sunt împreună cu ale mele"

Care este cea mai mare dorință a Sofiei Vicoveanca

Artista Sofia Vicoveanca [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: “Puteți să-mi spuneți Mrs. Moft!” Bia Khalifa, declarații despre relația cu Fulgy. Diva s-a cunoscut deja și cu părinții lui- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Sofia Vicoveanca este conștientă că odată cu bătrânețea nu se știe cât timp mai ai de trăit. Dacă unora le este frică de moarte, singurul lucru de care îi este teamă vedetei este de propria sa persoană și la stadiul în care ar putea ajunge odată cu trecerea timpului.

La cei 81 de ani, artista a mărturisit că știe că sfârșitul se apropie, dar și cea mai mare dorință a ei este aceea ca Dumnezeu să o țină pe Pământ cât timp este lucidă.

„Doamne, îmbătrânește-mă, dar nu îmi lua mințile! Dumnezeu ne pune la fiecare câte un ceva ce nu are nimeni. Există un drum al fiecăruia. Drumul este croit și, când e gata. Știu că sunt aproape de pământ, că mă cheamă pământul, dar Tu faci minuni și hotărăști pentru fiecare”, a spus interpreta în cadrul podcast-ului moderat de Damian Drăghici.

Citește și: Sofia Vicoveanca, în această seară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”: “Am un an și ceva de când nu mai cânt, dar nu am stat degeaba nici în perioada asta!”

Sofia Vicoveanca, afectată de războiul din Ucraina

Încă de la începutul războiului din Ucraina de acum aproape un an, imaginile venite de pe câmpul de luptă afectează foarte mulți oameni indiferent de naționalitatea lor. Una dintre aceste persoane este chiar Sofia Vicoveanca, care atunci când se uită la acele fotografii își amintește de o perioadă foarte grea din viața ei, atunci când și ea împreună cu familia ei erau refugiați, dar și când tatăl său a fost luat prizonier. Din cauza implicării emoționale pe care o are, cântăreața a slăbit patru kilograme și încearcă să nu se uite la televizor pentru a nu vedea mai multe.

„Părinții mei au avut o situație foarte bună, aveau o prăvălie. Noi ne-am refugiat la o mătușă la Vicov, de asta mi se zice că sunt vicoveancă . Tata era prizonier, dar după război a apărut foametea. Eu încerc să mă adaptez vremurilor, dar nu renunț la ce am învățat de la mama. Primul lucru când mă scol, îmi fac patul. Zilnic fac ceva. Ori spăl, ori calc, ori am grijă de flori. Am slăbit patru kilograme urmărind la televizor, parcă retrăiesc totul. Acești copii refugiați vor fi marcați pe viață”, a mai adăugat interpreta.