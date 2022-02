Care este, de fapt, relația dintre Carmen Brumă și fiul ei, Vlad! „Am fost o mamă extrem de panicoasă”

In articol:

Carmen Brumă este una dintre cele mai frumoase vedete de la noi din țară. Are un trup pe care multe femei și l-ar dori și, chiar dacă este mamă și a trect printr-o sarcină, acest lucru n-a împiedicat-o niciodată să aibă un corp tras prin inel. În același timp, însă, partenera de viață a lui Mircea Badea este foarte discretă atunci când vine vorba de viața de familie.

Cu toate acestea, blondina a mărturisit la un moment dat cum este ea ca mamă în raport cu copilul ei.

Carmen Brumă și Mircea Badea se înțeleg foarte bine și formează un cuplu foarte reușit. În ciuda acestui lucru, cei doi încă nu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu pentru că funcționează foarte bine în această formulă și nu au nevoie de acte și formalități pentru ca relația lor să meargă, așa cum spunea Carmen Brumă la un moment dat.

Carmen Brumă, o mamă foarte grijulie

Carmen Brumă preferă să aibă parte de intimitate în viața ei de familie, așa că sunt foarte rare momentele în care se destăinuie în fața fanilor.

Mai există și excepții, așa că, de data aceasta, antrenoarea de fitness a vorbit despre rolul de mamă și despre cum a reușit să-și depășească temerile care au tot apărut de-a lungul timpului în legătură cu fiul ei.

Carmen Brumă [Sursa foto: Instagram]

Carmen Brumă nu a fost deloc relaxată la început și, mai mult decât atât, se panica din orice. Perioada aceea a dispărut se pare, pentru că acum antrenoarea de fitness știe cum să-și gestioneze emoțiile atunci când vine vorba de băiatul ei, Vlad.

„Am avut multe etape în viața mea de mamă. Am fost la început o mamă extrem de panicoasă, o panică pe care am reușit că o temperez cu foarte multă informație. Lucrurile au stat complet invers, cu cât citeam mai mult, cu atât deveneam mai panicoasă. Am avut o perioadă de panică maximă. După care am început să mă relaxez, dar niciodată excesiv. N-am fost niciodată o mamă foarte relaxată și stăpână pe situație. Acum cred că sunt o mamă care s-a mai maturizat, care a căpătat experiență și care a învățat și a acceptat faptul că și din căzături copilul învață”, a declarat Carmen Brumă.