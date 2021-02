Care este meseria Georgianei, fosta iubită a lui Jador? Concurentul de la Survivor a vizitat-o aproape zilnic în ultimii doi ani

In articol:

Georgiana este femeia de care Jador este strâns legat și indiferent câte iubite a avut, cântărețul n-a putut niciodată s-o uite.

Jador, la venirea la Survivor: ”Vreau s-o uit”

Chiar prezența la Survivor România 2021 are legătură cu Georgiana, pentru că Jador a dezvăluit că a venit în Republica Dominicană s-o uite pe fosta iubită. De Valentine’s Day, faimosul s-a răzgândit însă și a cerut-o de soție pe aceasta.

„Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult ca pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă... Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea. Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile. Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gandeste la mine și la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie ca un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă”, a povestit Jador la Survivor, la câteva zile după ce a ajuns în Dominicană.

Georgiana, femeia pe care Jador n-o poate uita

Oficial, Jador și Georgiana au avut o relație timp de un an, undeva prin anul 201 6, însă neoficial, aceștia au tatonat mereu terenul pentru o viitoare căsătorie.

Georgiana, contabilă la studioul unde înregistrează Jador

La acea vreme, Jador nu era cunoscut și nu avea atâtea pretendente cum se întâmplă azi. Celebritatea a venit pentru Jador cu multe tentații, pe care nu s-a ferit să le experimenteze. În timp ce manelistul a început să iasă cu alte fete, Georgiana nu și-a mai făcut nici un iubit, sau cel puțin nu unul oficial.

Cumva, Georgiana a rămas în cercul de prieteni ai lui Jador.

Ea a devenit foarte bună prietenă cu fosta soție a producătorului muzical al lui Jador, Ovidiu Băcilă, alias DeSanto. Ulterior Georgiana chiar s-a angajat la studioul lui DeSanto, acolo unde a lucrat contabilă pentru câțiva ani. În tot acest timp, Jador s-a văzut aproape zilnic cu Georgiana, pentru că acesta avea pur și simplu treabă pe la studio și dădea nas în nas cu aceasta.

Cei doi au mai ieșit împreună însă doar ca preteni și în general însoțiți și de alte persoane. De exemplu, anul trecut, când Jador a fost bătut într-un club de pe litoral, el era însoțit chiar de Georgiana.

„Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, a mai povestit Jador cu ceva vreme în urmă.

Jador, de Valentine's Day: ”Vreau să mă căsătoresc cu ea”

Duminică seara, de Ziua Îndrăgostiților, Jador a izbucnit în lacrimi când a citit mesajul de la Georgiana și a dezvăluit că vrea s-o ceară în căsătorie pentru că este femeia vieții lui.

Jador a izbucnit în lacrimi când a citit mesajul Georgianei

„Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.(...) O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla.”, a spus Jador duminică, la Survivor România 2021.