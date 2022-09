In articol:

Romică Țociu și Cornel Palade au distrat românii cu aparițiile lor pentru mai bine de 30 de ani. De curând, cei doi se pare că au luat-o pe drumuri separate. Iată care este motivul “despărțirii” dintre actorii Romică Țociu și Cornel Palade!

Care este motivul “despărțirii” dintre actorii Romică Țociu și Cornel Palade

Romică Țociu a explicat, în cadrul unui interviu, care sunt motivele pentru care nu a mai fost văzut alături de colegul său de scenă, Cornel Palade. Actorul a explicat că unul dintre motivele „despărțirii” lor este faptul că participă la emisiuni diferite, iar acest lucru îi împiedică să mai apară împreună în fața publicului. Un alt motiv a fost pandemia de COVID-19.

Citeste si: Cine este soția lui Romică Țociu. Femeia s-a luptat cu o boală cumplită timp de patru ani

“Noi nu am mai fost văzuți de peste doi ani împreună, pentru că a fost pandemie. Iar eu am avut șansa extraordinară de a participa la Te cunosc de undeva două ediții la rând, și de aici au tras oamenii concluziile. Dar nu este așa.

La noi este ca într-o căsătorie, până când moartea ne va despărți. Niciodată și cu nimeni altcineva nu aș putea să fac asta, decât cu bunul meu coleg și prieten Cornel Palade.

Citeste si: Nea Marin a fost operat de urgență! Cum se simte- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Relația dintre noi este extraordinară, ne sunăm în fiecare zi, ne facem planuri, muncim, mai avem spectacole, mai așteptăm proiecte. Important este că suntem împreună și sănătoși”, a declarat Romică Țociu pentru VIVA.

Care este motivul “despărțirii” dintre actorii Romică Țociu și Cornel Palade [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum s-au cunoscut Romică Țociu și Cornel Palade

Romică Țociu și Cornel Palade s-au cunoscut în 1989, la un festival din Galați.

Romică Țociu a venit la teatrul unde Cornel Palade era deja actor. Palade la- rugat pe un regizor din București să le pună în scenă un spectacol la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă Nae Leonard din Galați.

Citeste si: Cornel Palade biografie: Unde s-a născut, carieră, soție, copii

“Cornel voia să lucreze alături de un coleg mai tânăr, iar regizorul a sugerat să meargă împreună până la clubul CFR pentru a vedea pe unul tare de la Craiova. Cornel a venit, m-a văzut și m-a plăcut.

De asta am zis că el a fost unul dintre mentorii mei. A fost visul meu, așa că, atunci când am fost întrebat dacă nu vreau să merg, nu am putut rata șansa.

Am dat o probă la Nae Leonard, iar în martie, după Revoluție, am ajuns la teatru, și de acolo toată viața mea s-a schimbat”, a mai declarat Țociu.