Care este motivul pentru care apar neînțelegeri între Andreea Ibacka și soțul ei? Actrița a dezvăluit: "De aici încep boacănele"

Actrița, care este însărcinată cu cel de-al doilea copil, a dezvăluit faptul că au parte în căsnicia lor și de momente tensionate, ca în orice cuplu.

Cu toate acestea, Cabral are numai cuvinte de laudă la adresa soției lui și sentimentele lor pare că sunt din ce în ce mai puternice.

Lucrul care o enervează cel mai mult pe Andreea este și lucrul pentru care îl admiră cel mai mult pe soțul ei

Într-un interviu acordat revistei Unica, actrița a dezvăluit că majoritatea neînțelegerilor dintre ea și Cabral pornesc, de obicei, de la faptul că prezentatorul tv alocă foarte mult timp muncii. Totuși, acesta este motivul pentru care Andreea îl și admiră cel mai mult pe soțul ei, fiind foarte mandră că are lângă ea un om ambițios, care nu se lasă până nu obține tot ceea ce își propune: "Soțul meu e foarte muncitor. El, și când nu mai poate, mai poate puțin! Doar că mă suie pe tavan fiindcă nu-și planifică timpul într-un mod realist, își aglomerează agenda peste măsură și de aici încep boacănele", a declarat vedeta.

La rândul lui, Cabral a menționat că partenera sa este o persoană organizată, care se implică atât de mult în ceea ce face, încât nu poate fi întreruptă sub nicio formă atunci când muncește: "Îmi place că e organizată. Și meticuloasă. Și nu se oprește niciodată din ce are de făcut… no matter what!", a povestit acesta.

Cabral și Andreea vor să profite la maxim de perioada în care nu sunt chiar atât de aglomerați, pentru că, după nașterea celui de-al doilea copil, cu siguranță nu vor avea prea mult timp liber. [Sursa foto: Captură Instagram]

Viitorii părinți vor să plece singuri în vacanță, înainte să se nască cel de-al doilea copil

Cabral și Andreea vor să profite la maxim de perioada în care nu sunt chiar atât de aglomerați, pentru că, după nașterea celui de-al doilea copil, cu siguranță nu vor avea prea mult timp liber. Cei doi au planificat o excursie în Grecia, însă nu vor fi însoțiți de fiica lor, de data aceasta.

Viitorii părinți s-au gândit să petreacă o săptămână pe barcă, departe de agitația orașului și să-și reîncarce bateriile pentru ce o să-i aștepte, într-un cadru liniștit, singuri: "Vara aceasta ne propunem primul concediu fără Namiko, o săptămână pe barcă în Grecia. Am mari emoții, dar sunt hotărâtă să sparg gheața", a spus actrița.

Cabral și Andreea Ibacka sunt împreună de mulți ani și au o familie frumoasă. În curând, cei doi vor deveni din nou părinți, însă vedetele nu au anunțat încă sexul bebelușului.