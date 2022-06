Care este numele real al Ginei Pistol? Nimeni nu bănuia ce scrie în buletinul ei, de fapt: „Nici mama nu mai știe”

In articol:

Gina Pistol se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară. Pe lângă telespectatorii care o urmăresc mereu cu sufletul la gură la fiecare apariție de-a sa, partenera de viață a lui Smiley a reușit să adune o comunitate generoasă de fani și în mediul online, acolo unde este

foarte activă și păstrează mereu legătura cu internauții, povestindu-le acestora aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Ei bine, deși are foarte mulți fani, niciunul dintre admiratorii vedetei nu știe cum o cheamă, de fapt, pe Gina Pistol și care este numele ei real din buletin, însă de curând, blondina a dezvăluit, fără ocolișuri.

Gina Pistol vrea să-și schimbe numele din toate actele

Gina Pistol este prezentă pe sticlă de ani buni și de-a lungul carierei sale a atras de partea sa multe persoane care o admiră și o apreciază pentru ceea ce face. Ei bine, cu toate acestea, admiratorii săi nu știu cum o cheamă, de fapt, pe partenera de viață a lui Smiley.

Gina Pistol, imagine neașteptată cu fiica ei pe internet, după ce toți au zis că seamănă cu Smiley: „Are puțin și de la mine”

Citeste si: Monica Bîrlădeanu a vorbit despre despărțirea de Bobby Păunescu: “Eu nu vorbeam despre asta nici cu prietenii. Eram în perioada închisă”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cunoscută drept Gina Pistol în showbiz-ul românesc, blondina a dezvăluit de curând, în cadrul unei emisiuni la radio, că numele său din buletin este Georgeta și chiar se gândește serios să-și schimbe toate actele, pentru a avea

numele ”de scenă” peste tot.

”Eu rezonez cu Gina. Dar aș vrea să îmi pun Gina în toate actele. Nu mi-a zis nimeni Georgeta, nici nu cred că știu oamenii că mă cheamă Georgeta, nici mama nu mai știe că mă cheamă Georgeta. Nici eu. Și uit! Eu rezonez, a fost dorința mamei mele, Gina”, a spus Gina Pistol în cadrul unei emisiuni, la radio.

Problema cu care s-a confruntat Gina Pistol la începutul sarcinii

Gina Pistol și Smiley sunt părinții mândri a unei fetiței, Josephine pe numele ei. De curând, blondina a făcut o serie de declarații dureroase, povestind momentele prin care a trecut la începutul sarcinii. Vedeta a dezvăluit că o lună întreaga a stat la pat, fără a avea voie să facă efort, dat fiind faptul că în orice moment ar fi putut pierde sarcina.

Citeste si: Gina Pistol, enervată de Smiley, după ce a povestit cum s-a îndrăgostit de el. Ce a spus artistul de a supărat-o: „Care lume, Andrei?”

„În condițiile în care eu eram într-o perioadă extrem de grea. O lună de zile am stat la pat, riscam să pierd sarcina și cum să ne anunțăm părinții când nu știam pe ce drum suntem. (...) Ținând cont că medicii mi-au zis că am 0,01 șanse sa rămân gravidă. Știința se bătea cap în cap cu... Nici când eram însărcinată nu mi venea sa cred ca sunt. (...) O lună întreagă am stat doar în pat. Aveam voie să mă ridic din pat doar ca să mă duc la baie. Nici o sticlă cu apă nu aveam voie să ridic. Mă mai ridicam și ca să mă rog, iar asta m-a ajutat mult” , a spus Gina Pistol.

Gina Pistol și fiica sa, Josephine [Sursa foto: Instagram]