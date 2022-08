Care este secretul relației dintre Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu. Cei doi sunt împreună de peste 20 de ani

In articol:

Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peset 20 de ani. Cei doi au reușit să păstreze o relație sudată timp de două decenii, fiind discreți despre viața lor personală.

Care este secretul relației dintre Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu

Iată care este secretul relației dintre actrița Alexandra Velniciuc și regizorul Șerban Puiu!

Deși sunt întotdeauna împreună, atât acasă, cât și la teatru, Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu au reușit să păstreze un echilibru în relația lor, fiind împreună de mai bine de 20 de ani.

Cei doi lucrează împreună la Teatrul Elisabeta, dar preferă să delimiteze clar viața personală de carieră. Secretul relației lor este să nu amestece niciodată job-ul cu viața de familie.

„Îl tratez ca pe oricare dintre regizorii cu care am lucrat. Iar acasă, noi niciodată nu vorbim despre rol, despre teatru. Niciodată! E o igienă pe care ne-am descoperit-o în cuplul acesta de 20 de ani. Când vin la teatru, îi pun toate întrebările pe care am să i le pun, pe care i le-aș pune și altui regizor, dar niciodată acasă. Nu suntem căsătoriți, dar am învățat, în general, să nu pun pe umerii oamenilor problemele mele. Dacă am avut o zi grea, în clipa în care intru în casă o las la intrare și nu împovărez pe nimeni, așa cum nici el nu face asta și cred că acesta este unul dintre secretele relației noastre. Noi la teatru suntem împreună, ne vedem, ne întâlnim, nu mai ducem lumea de aici acasă. Acasă, gata, se pune punct și ne continuăm puținele ore care ne-au mai rămas până a doua zi” ,a mărturisit Alexandra Velniciuc, conform libertatea.ro.

Alexandra Velniciuc preferă actoria în locul meseriei de regizor

Deși are ca și partener de viață un regizor de la care ar putea fura meserie, Alexandra Velniciuc spune că preferă să se axeze pe actorie în totalitate.

„Sunt două meserii tangențiale, dar total diferite, iar ca regizor trebuie să ai o viziune de ansamblu, trebuie să construiești universul fiecăruia. Eu prefer să mă ocup doar de mine și să îmi ajut colegii. Nu pot să fac lucrurile de una singură, îmi place să fiu ghidată de cineva din exterior, îmi place munca mea cu regizorul și nu aș vrea să trec de partea cealaltă, eu chiar vreau să fiu actriță”, a precizat ea.