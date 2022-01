Care este secretul siluetei Ramonei Bădescu? Vedeta a dezvăluit cum reușește să se mențină într-o formă perfectă la 53 de ani! “Este absolut fabulos să vezi adevărul din tine”

In articol:

Cu toții o cunosc pe Ramona Bădescu, marea actriță română, stabilită în Italia. Aceasta a practicat și modelling-ul, mai târziu activând și în domeniul politic. Ramona a uimit pe toată lumea, acum aproximativ 2 ani, când a adus pe lume un băiețel minunat, pe care pur și simplu îl adoră.

Ramona Bădescu dezvăluie rețeta unui trup fără cusur

În prezent, trăiește o frumoasă poveste de dragoste, alături de iubitul ei, Fabio Cali, fiind de altfel și tatăl copilului ei.

Ramona Bădescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Deși are 53 de ani, oamenii îi dau Ramonei Bădescu de două ori mai puțin atunci când vine vorba de vârstă. Acest fapt se datorează siluetei perfecte pe care o are, chiar și după nașterea unui băiețel. Internauții s-au întrebat întotdeauna cum reușește să se mențină atât de bine, iar, în emisiunea lui Cătălin Măruță, actrița a decis să rupă tăcerea și să dezvăluie secretul trupului ei fără defect.

“Secretul constă în țelină, sfeclă, apă, bicarbonat, sedano, care sunt tijele verzi ale țelinei, hrean. Țelina ajută la depurarea sufletului.”, a declarat Ramona Bădescu.

Actrița nu se limitează doar la alimentație, ci face și alte lucruri pentru a se asigura că silueta ei se păstrează în stare perfectă.

Sportul, meditația și creșterea unui copil sunt ingrediente importante în conturarea unui corp de invidiat.

“Fac și yoga, îmi place, ador. Îmi place să intru în mine și câteodată uit să mai ies. Este absolut fabulos să vezi adevărul din tine. Noi suntem ceea ce vrem să povestim. Trebuie să meditezi puțin, bine, câteodată eu mai și adorm. Ignazio știi ce yoga face din mine? Am slăbit 4 kilograme. El are acum 17 kg și 2 ani și 3 luni.”, a mai spus Ramona Bădescu, în emisiunea lui cătălin Măruță.

Ramona Bădescu, momente speciale alături de fiul ei

Ramona Bădescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Acum doi ani și trei luni, Ramona Bădescu a avut parte de cea mai mare bucurie a vieții și a adus pe lume un băiețel pe nume Ignazio. Aceasta a povestit, tot în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, cum au arătat sărbătorile alături de fiul și partenerul ei de viață, chiar dacă acesta locuiește în Italia.

“De sărbători nu a ajuns Fabio, dar am ajuns noi acolo. Noi am fost mai șmecheri, am făcut două Crăciunuri ca să luăm jucării din amândouă părțile. Ce am primit Crăciunul ăsta e în bancă, în cutia de valori. De revelion, am făcut aici pentru că era Sorcova, iar mami și bunica trebuiau să fie sorcovite de Igni.”, a mărturisit actrița.

Ramona Bădescu trăiește cele mai frumoase momente alături de fiul ei, acesta fiind la vârsta la care curiozitatea este la cote maxime. Vedeta a dat din casă ce se întâmplă, în prezent, în familia lor.

“Acum e momentul în care descopăr lucrurile cele mai minunate la el, mă uimește în fiecare zi, pentru că nu știi la ce te aștepți, nu știi ce face. Îi place să măture prin casă, când spăl, vine și el și spală cu mopul și îmi aruncă toată apa pe jos și eu îi spun “Bravo”. Important e să se simtă copilul bine.”, a adăugat Ramona Bădescu.

