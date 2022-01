Care sunt culorile anului 2022 pentru păr

In articol:

17 modele, 3 bărbați și 14 femei, au desenat prin look-ul lor, imaginea vibrantă a anului 2022 în care dominate sunt culorile neon, puternice, cu bordure diverse, bretoanele geometrice, tunsorile în scări, și părul cu volum natural, nu generat de exces de styling.

“Tot anul așteptăm momentul în care anunțăm tendințele în culoare, tunsoare și coafură pentru anul următor, anunțăm culoarea anului și felul în care experții internaționali consideră a fi coordonatele ideale de look pentru anul următor!”, povestește cu entuziasm Adrian Perjovschi.

Culoarile anului 2022 la păr

1. Nuanțele neon



2. Vopsitul în două-trei nuanțe de culoare



3. Blond platinat



4. Șuvițe



5. Culori aprinse









“Este poate cel mai îndrăzneț an din ultima perioadă în ceea ce privește cromatica părului, tocmai de aceea în colecția noastră de trenduri pentru 2022 ne-am permis să ne ducem într-o zonă exagerată, vibrantă și mai intensă decât pănă acum. Ne-am inspirat din comete, din culorile galaxiei, din exploziille solare, din nuanțele planetelor, am folosit mult albastru închis, verde, roșu, am îndrăznit mai mult să privim în viitor și să desenăm cu forță și optimism imaginea viitorului", a scris stilistul.

Ce alte nuanțe se poartă în perioada următoare

S-a anunțat ce culori de păr purtăm în primăvara 2022. Printre tendințele de culoare a primăverii, blond platinat este unul dintre cele mai populare, cu efectul său sofisticat și modern, care nu încetează niciodată să culeagă succesul.

Șatenul rămâne una dintre culorile principale ale întregului an, dar primăvara îl va îmbunătăți, prin înfrumusețarea cu nuanțe delicate cu nuanțe de cafea, caramel și ciocolată cu lapte, pentru un aspect mult mai bogat în atracție, dar fără a rezulta vreodată un contrast prea puternic.



Părul cenușiu este perfect pentru anul 2022. Combinat cu tăieturi scurte și foarte scurte, părul vopsit în acest stil poate da pe spate toate doamnele care caută o schimbare radicală. Culoarea gri o să predomine anul acesta, fiind îndrăzneț și provocator.





