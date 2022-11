Care sunt regretele Anamariei Ferentz? Cântăreața nu a fost prezentă la înmormântarea tatălui ei. „Ne-am rugat la Dumnezeu pentru un miracol”

In articol:

Anamaria Ferentz, în vârstă de 47 de ani, este stabilită în America de mai bine de 10 ani.

Tatăl Anamariei Ferentza suferit un atac cerebral la începutul acestui an

Aceasta a suferit o mare pierdere anul acesta. Tatăl ei a trecut în neființă în data de 1 Noiembrie, la vârsta de 72 de ani. Artista este împăcată cu gândul că a reușit să își viziteze părintele la spital, când era în comă, însă nu se poate ierta că nu a putut ajunge la înmormântarea acestuia.

Anamaria Ferentz și-a pierdut tatăl în data de 1 Noiembrie. Se știa că bărbatul este bolnav, la începutul anului suferise și un atac cerebral, iar înainte de deces a fost internat în spital. În ultima sa perioadă de viață, bărbatul a fost în comă. După moartea tatălui său, Anamaria Ferentz a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care îi transmitea toată dragostea ei.

„ Dumnezeu să te odihnească în pace, Tată. Atât de multe vorbe nespuse… atât de multe sentimente neîmpărtășite… atât de mult timp nepetrecut împreună… Să îți fie drumul lin și binecuvântat către Lumină. Te iubesc, Tată!”, a fost mesajul transmis de Anamaria Ferentz, pe rețelele de socializare, în data de 5 Noiembrie.

Tatăl artistei a intrat în comă, însă la 3 săptămâni a pierdut lupta cu viața

Anamaria Ferentz a mărturisit că tatăl ei a făcut un atac cerebral în luna februarie a acestui an, după care a paralizat pe partea stângă. Acesta făcea terapie, însă la ultima ședință s-a îmbolnăvit de Covid și au apărut complicații. Internat la spital, bărbatul a suferit de un al doilea atac cerebral, în luna Octombrie și a intrat în comă.

„ Pe 14 octombrie am ajuns în țară și l-am văzut. Din păcate, era în comă, nu era prezent și, apoi, după ce a stat timp de trei săptămâni în comă, a decedat. Într-un fel suntem liniștiți sau mulțumiți de faptul că nu a suferit, să rămână paralizat la pat fără să poată vorbi, fără să poată funcționa ca un om normal și să stea toată viața prizonier în propriul corp sau fără să poată comunica. Asta cred că e cea mai mare pedeapsă pe care poate să o aibă un om și nu doresc asta nimănui”, a mărturisit cântăreața, pentru Click!.

Anamaria Ferentz regretă că nu și-a văzut tatăl mai des

Artista a putut să își viziteze tatăl în spital, acolo unde eram în comă, însă după ce a plecat, bărbatul s-a stins din viață și Anamaria Ferentz nu a putut ajunge la înmormântare. Cântăreața regretă că nu a putut să își viziteze tatăl mai mult și crede că unele lucruri trebuie făcute la timpul lor.

„ Noi toți ne-am rugat ca Dumnezeu să poată face ori un miracol, să își revină complet, ori să îl ierte, să se ducă în liniște și așa s-a întâmplat. E o durere pentru toată familia, pentru că avea 72 de ani și a fost un om foarte iubit. Din păcate nu am apucat să îl văd mai mult și rămâi doar cu regrete pentru ceea ce nu ai făcut, de aceea e bine ca toate să fie făcute la timpul lor și, în primul rând, să avem grijă de sănătatea noastră. Tata avea multe probleme de sănătate și e foarte important să avem grijă de sănătate, în primul rând, apoi să facem lucruri și să nu regretăm mai târziu ceea nu am făcut, dar asta este viața”, a povestit Anamaria Ferentz, pentru sursa citată.

„ Tata a fost un om foarte iubit de multă lume, de copii, de nepoți. Nepoții s-au bucurat cel mai mult de el. Dansa cu ei, se juca, le făcea foarte multe jocuri, era un bunic foarte-foarte bun și multă lume îl regretă. La înmormântare au fost în jur de 140 de persoane, înseamnă că a fost foarte iubit și asta contează mult, a făcut lucruri bune și a lăsat în urma lui foarte multă iubire. La înmormântare nu am mai venit pentru că doar ce fusesem cu 10 zile sau două săptămâni în urmă și nu avem cum să vin iar. Am vrut să rămân cu imaginea lui în viață, nu am vrut să îl văd la înmormântare. L-am văzut deja în comă, a fost destul de dureros.”, a mai adăugat cântăreața.

