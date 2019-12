Anamaria Ferentz a fost implicată într-un grav accident rutier în America.

Clipe de groază pentru Anamaria Ferentz. „Sunt în stare de șoc"

Pe contul personal de socializare, artista a povestit, cu lux de amănunte, prin ce a trecut, mulțumind lui Dumnezeu că a scăpat cu viață, mai ales că mașina a fost distrusă în totalitate: „O zi frumoasă să fii în viață! Un accident de mașină m-a speriat teribil și m-a făcut să realizez că pot dispărea într-o fracțiune de secundă. Sunt încă în stare de șoc, dar recunoscătoare că nu mi s-a întâmplat nimic mie, doar am tras o sperietură pe cinste. Mașina a fost distrusă în totalitate. Cineva acolo sus știe că încă am treabă aici și că iubesc viața foarte mult. Mulțumesc! Sunt foarte recunoscătoare! Dacă Sfântul Nicolae a fost protectorul sau alți îngeri. Nu știu. Știu doar că sunt foarte recunoscătoare și binecuvântată. Aceeași lecție în fiecare zi: Fii fericit și conștient de ceea ce ai. Mâine nu mai poți avea nimic sau doar o amintire!”, a scris Anamaria Ferentz pe Instagram.

2019, an cu ghinion pentru Anamaria Ferentz

Vedeta a spus câteva cuvinte și despre despărțirea de iubitul ei mai tânăr. Cei doi s-au desparțit în vara acestui an. Anamaria a spus ca nu mai aveau planuri de viitor împreună și că distanța i-a determinat să se despartă.

„Despre relaţia cu Christopher pot spune doar că a fost una dintre cele mai frumoase relaţii ale mele. Din păcate însă, din cauza meseriei pe care o are, el trebuie să fie ba 3 ani într-o ţară, ba 3 luni într-un oraş, 4 în alt oraş, 5 în altă ţară şi tot aşa – ceea ce nu se coordonează cu viaţa pe care mi-o doresc eu. Am fost prieteni mulţi ani înainte să fim împreună şi am rămas foarte buni prieteni, la fel cum am fost. A fost o poveste foarte frumoasă între noi şi am trăit momente fericite împreună”, a spus Anamaria Ferentz, potrivit OK! Magazine.