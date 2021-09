Carmen Chindriș, pasiuni ascunse. Cum îi place solistei de la Taraful Rutenilor să-și petreacă timpul liber?

In articol:

Carmen Chindriș a avut un succes răsunător în ultimul timp, după ce a obținut un adevărat record în mediul online, cu melodiile "Ziua-n care tu m-ai sărutat" și "Două perechi". Artista și taraful alături de care cântă au devenit un simbol al muzicii de petrecere și au reușit să încânte mii de oameni cu reprezentațiile lor.

Puțină lume știe, însă, ce pasiuni nebănuite are frumoasa șatenă în timpul liber, atunci când nu urcă pe scenă.

Carmen Chindriș, despre pasiunile ascunse pe care le are

Chiar dacă o vedem în marea majoritate a timpului pe scenă, alături de colegii ei, Carmen Chindriș a dezvăluit că reușește să își rezerve câteva momente și pentru propriile pasiuni, atunci când este liberă.

Solista, care are un repertoriu bogat, în mai multe limbi străine, a povestit că două dintre cele mai mari hobby-uri ale ei sunt fotbalul și pescuitul, pe care le practică ori de câte ori are ocazia: "Îmi place să pescuiesc și să joc fotbal cu colegii mei din taraf. Știu foarte bine, am învățat de la fratele meu. El, fiind mai mare, trebuia să mă care mereu după el, așa că jucam și eu fotbal cu prietenii lui." , a declarat Carmen Chindriș, pentru Playtech.ro.

Acestea nu sunt singurele pasiuni pe care artista le are, căci tânăra deține și o colecție impresionantă de ii vechi, moștenite de la străbunica ei: "Am costume populare și ii vechi, de peste 100 de ani, de la străbunica mea. Îmi plac foarte mult, adaptez hainele de scenă în funcție de melodii, am mai multe, din diferite zone ale țării.", a mai adăugat solista de la Taraful Rutenilor.

De unde provine denumirea tarafului?

Deși Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor au debutat pe piața muzicală cu mult timp în urmă, abia acum, după ce aceștia au început să colaboreze și au avut un succes răsunător, oamenii au început să se întrebe de unde provine, de fapt, denumirea formației.

Livius Lauruc, managerul trupei, a dezvăluit că numele tarafului a fost ales chiar de el, din respect pentru tatăl lui, care este 100% rutean: "Piesele nu sunt nici manele, nici muzică lăutărească, ci mai degrabă o combinație de ritmuri balcanice, orientale. Suntem 12 instrumentiști, cântăm la acordeon, clarinet, trombon, clape, vioară, trompetă, chitară electrică. Eu sunt fondatorul și managerul, se numește Taraful Rutenilor pentru că tata este 100% rutean, cel mai vechi popor slav, eu însă sunt doar pe jumătate. Astfel, din respect pentru tatăl meu și pentru rutenii care au un caracter aparte, am ales să punem acest nume, în urmă cu 5 ani. Ne-a purtat noroc!", a povestit Livius Lauruc, pentru aceeași sursă.