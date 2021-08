Ce meserie și-ar fi ales Horia Brenciu dacă nu devenea artist? "De mic mi-am propus..."

In articol:

Horia Brenciu este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai României, care se bucură de un real succes atunci când urcă pe scenă. Deși are o carieră impresionantă în muzică și a fost jurat în cadrul mai multor show-uri celebre, cântărețul a recunoscut că au fost momente în viața lui când s-a gândit că ar putea renunța la muzică.

Horia Brenciu, despre schimbările prin care a trecut în carieră

Puțină lume știe faptul că Horia Brenciu nu și-a început cariera în domeniul muzical.

Vedeta de televiziune a debutat mai întâi ca prezentator, după care a decis să-și urmeze pasiunea și să urce pe scenă în calitate de artist. Acest lucru nu a fost deloc ușor pentru solist, căci publicul s-a obișnuit destul de greu cu noul lui statut: "În anii 2003 – 2004, când am schimbat macazul de la prezentator la cântăreț, nu mi-a fost deloc ușor să-mi impun noul statut. Dar știam că fac un lucru care-mi place și pasiunea asta m-a ajutat să trec peste anumite refuzuri și să demontez unele îndoieli. Dincolo de scenă, printre altele, în ultimii 10 ani am fost jurat. Televiziunea se schimbă de la un an la altul, iar în contextul pandemiei nu știi ce-ți poate aduce viitorul. Ca artist, însă, știu sigur că trebuie să fiu mereu aproape de oameni.", a declarat Horia Brenciu pentru Ciao.ro.

Ce meserie și-ar fi ales Horia Brenciu dacă nu devenea artist?

Horia Brenciu a dezvăluit că i-ar fi plăcut foarte mult să lucreze în domeniul forestier dacă nu urma o carieră în muzică și în televiziune.

Artistul spune că de mic a fost fascinat de mediul înconjurător și de liniștea oferită de natură: "În pădure (n.r. i-ar fi plăcut să lucreze)! De mic mi-am propus să îngrijesc copacii, în special brazii, și să mă ocup personal de animalele pădurii, urși, mistreți, căprioare, veverițe, de toate. Deh, reminiscențe ale copilăriei.", a mai adăugat Brenciu, în același interviu.