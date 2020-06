Recunoscut pentru calitatea muzicii live și a divertismentului pe care îl asigură la evenimente, solistul Viorel Bogățeanu, alături de cei șase instrumentiști - Ionuț (vioară), Gigi (keyboard), George (acordean), Cătălin (orga), Puiu (țambal), Eugen (clarinet) - care alcătuiesc "Taraful Viorel Bogățeanu", vine în atenția iubitorilor de muzică cu o piesă nouă și un videoclip proaspăt.

Citeste si: Ce o leagă pe Margherita de la Clejani de Daniela Crudu! Informații BOMBĂ despre cele două dive

Citeste si: Scandalul dintre Florin Salam și Jador are victime colaterale! Ce s-a întâmplat cu Culiță Sterp

Citeste si: Nelu Bălășoiu a murit. TESTAMENT! Legendarul Nelu Bălășoiu îi încredințase piesele fiului său! Ionuț: ”Numele Bălășoiu va merge mai departe” EXCLUSIV

Melodia se numește "Dragoste de machedon" iar versurile și linia melodică au fost realizate de un bun prieten alături de care solistul a mai colaborat în trecut. Pentru că are foarte multe evenimente contractate de către machedoni, iar majoritatea prietenilor talentatului artist sunt din acest neam, Viorel Bogățeanu a dorit să le dedice această frumoasă piesă, mai ales că pe 23 mai a fost Ziua Națională a Aromânilor.

"Sunt foarte bucuros că am putut să le fac un dar muzical prietenilor mei. Melodia “Dragoste de machedon” este dedicată tuturor aromânilor și nu numai! Am ținut să lansez piesa și videoclipul de ziua Aromânilor, în 23 Mai 2020, o zi specială în care am încercat să aduc bucurie și zâmbete în sufletele oamenilor, pe ritmuri machedonești. Totodată îi este adresată și soției mele și am încercat să transmit în felul acesta iubirea fără margini pe care o port, dar mai ales să scot în evidență faptul că sentimentele aromânilor sunt pure, iubirea lor este totală și întotdeauna sinceră. Cu toții știm cât de mult prețuiesc familia, iubirea, și unitatea primează, iar melodia “Dragoste de machedon” exprimat clar toate aceste aspecte", ne-a spus Viorel Bogățeanu, liderul tarafului care îi poartă numele.

Videoclipul a fost realizat într-un cadru exotic, în Balotești, filmările au durat o zi întreagă, iar de vestimentația băieților s-a ocupat chiar Andreea, soția solistului, care se implică și în alte demersuri organizatorice.