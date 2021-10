Carmen de la Sălciua, escapadă romantică la Viena, alături de noul iubit! Cum s-au fotografiat cei doi în plină stradă

In articol:

Carmen de la Sălciua are parte de clipe de poveste alături de noul ei iubit! Cei doi au plecat într-o escapadă romantică, în Austria, la scurt timp după ce cântăreața a anunțat public că are o nouă relație. Celebra artistă are un nou partener de viață, pe care îl ține ferit de ochii curioșilor.

Cel puțin pentru moment. Se pare că vedeta este mai împlinită ca niciodată și că bărbatul din viața ei o face chiar fericită! În brațele lui se simte liniștită, după foarte mult timp și după o căsnicie eșuată cu artistul Culiță Sterp.

Citeste si: Carmen de la Sălciua, fotografia cu care a câștigat respectul internauților! Celebra cântăreață s-a pozat mulgând vaca: ”Fata de la țară”

Carmen și iubitul ei petrec timp împreună în Austria, după cum reiese din postările vedetei de pe Instagram. În timp ce se țin de mână pe stradă, îmbrăcați aproape la fel, Carmen de la Sălciua și partenerul lui, ce o face să zâmbească zilnic, au parte de momente de vis.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Postarea făcută de Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua, dezvăluiri despre noul iubit

Celebra cântăreață și-a găsit, în sfârșit, liniștea în brațele noului ei partener, pe care deocamdată, îl ține ascuns de ochii curioșilor. Cum în ultimul timp le-a tot răspuns fanilor ei la întrebări despre iubire, căsătorie și chiar copii, aceștia au un motiv bun să se gândească că artista poate va face, din nou, pasul cel mare!

Citeste si: Carmen de la Sălciua, din nou taxată de internauți! După ultima apariție sexy, cântăreața a fost criticată dur: ”Vorbește despre religie și ea umblă...”

Cântăreața este cu adevărat îndrăgostită, așa cum a dezvăluit pentru FANATIK: ” Acum bem cafeaua împreună, nu pot să spun chiar cu ce m-a impresionat de față cu el. Suntem împreună de o lună deja. Lucrurile merg bine, iar eu sunt fericită. Este o relație serioasă”.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]