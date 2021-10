Culiță Sterp, întâmplare absolut incredibilă la o nuntă! Ce i-a propus mireasa: „Să petrec o noapte cu ea”

In articol:

Culiță Sterp este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Meseria lui îl ține departe de familie și de prieten, căci este mai mereu chemat să cânte pe la nunți din toate colțurile României și chiar și la evenimente peste graniță.

Astfel, artistul spune că femeia de lângă el trebuie pe lângă iubire, să-i ofere și înțelegere, căci este mai mult plecat decât stă pe acasă.

Artistul spune că cel mai mult de când s-a născut fiul său a stat departe de casă circa trei săptămâni, iar atunci când și-a revăzut bebelușul nu-i venea să creadă cât a crescut în lipsa lui.

„La mine cum este meseria asta trebuie sa fiu inteles, pentru ca stau cate 3-4 zile plecat. Cel mai mult am stat trei sapatamani plecat de acasa de cand mi s-a nascut copilul. Cand m-am intors nu-mi venea sa cred cat a crescut. Copilul nici nu ma mai recunostea. Am simtit o bucurie pentru ca am vazut cat crescuse, dar si o tristete pentru ca am plecat si de multe ori pierdem momente frumoase de familie in goana asta dupa bani”, a explicat artistul în emisiunea lui Teo Trandafir.

Culiță Sterp, probleme în relații din cauza fanelor

Nu s-a făcut remarcat doar datorită talentului muzical, ci și impresiei pe care o lasă. Doamnele și domnișoarele nu pot să nu remarce calitățile fizice cu care acesta a fost inzestrat, iar asta i-a adus multe probleme pe plan amoros. Artistul a povestit că a avut multe scandaluri cu iubitele din cauza fanelor care îi făceau avansuri pe la nunțile la care cânta.

Acum, Culiță Sterp a dezvăluit că răsuflă ușurat, căci actuala lui iubită și mama copilului său nu este genul de femeie geloasă și care face crize de gelozie.

„Foarte multe probleme din relatiile mele trecute veneau din cauza asta (n.r. din cauza fanelor). Acum pot sa zic ca am noroc oarecum, ca persoana cu care sunt acum nu este chiar atat de geloasa. Aveam crize de gelozie pentru ca veneau multe fete la mine si nu se opresc doar la o poza, unele iti pun mainile pe posterior, pe nu stiu unde. A venit odata una la mine sa-mi dea o dedicatie si am crezut ca vrea sa-mi spuna la ureche si ea m-a pupat direct pe gat si eram si intr-o relatie atunci. Mi-a facut un ditamai scandal acasa (n.r. iubita lui). Eu nu stiam ce vrea sa faca femeia, ce era sa fac, sa fug?!”, a declarat Culiță Sterp la Teo show.

Culiță Sterp a primit o propunere indecentă din partea unei mirese

Un eveniment l-a lăsat cu gura căscată pe Culiță Sterp. Acesta spune că la finalul nunții, mireasa a așteptat momentul oportun pentru a-l prinde singur și a-i face o propunere absolut șocantă. Tânăra, proaspăt căsătorită, i-a spus artistului că atunci când mai are drum prin zonă să-i dea de veste și poate vor petrece și o noapte împreună.

„Am patit la o nunta ca mireasa sa vina la mine si sa-mi zica ca daca vin pe acolo sa o sun ca vrea sa ne intalnim, sa petrec o noapte cu ea”, a mai povestit Culiță Sterp în cadrul aceleiași emisiuni de pe Kanal D.