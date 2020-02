Vlăduţa Lupău şi Culiţă Sterp au cântat la o petrecere în aceste week-end. Cei doi s-au fotografiat alături de un invitat la evenimentul care a avut loc la Alba-Iulia. “Cu oameni cu noroc”, a postat acesta. (vezi cum arată tancul de 100.000 de euro pe care şi l-a cumpărat Culiţă Sterp)

Vlăduţa Lupău s-a aşezat între cei doi bărbaţi, dar pe cel pe care l-a îmbrăţişat a fost Culiţă Sterp, cel care s-a împăcat recent cu fosta lui soţie, Carmen de la Sălciua. Vlăduţa Lupău a apărut recent în prim-plan, după ce s-a speculat că ar fi avut o relație cu saxofonistul Armin Nicoară.

Vlăduţa Lupău şi Culiţă Sterp au cântat la o petrecere: ”Nu am fost amanți!"

”Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus cântăreaţa de muzică populară, care este măritată cu Adrian Rus, portar la CFR Cluj.

“Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva. Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost... Trebuie să fiu nebun la cap”, a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară.