Carmen de la Sălciua se dezbracă de secrete! Artista a făcut anunțul. Este pregătită să îmbrace rochia de mireasă: „Cu siguranța Dumnezeu mi-a pregătit ceva foarte bun”

Carmen de la Sălciua a oferit cel mai amplu interviu referitor la viața ei privată.

Ce calități trebuie să aibă viitoul iubit

Aceasta povestește totul despre iubirile din viața ei, despre cele mai grele încercări la care a suspus-o viața, dar și despre cum ar trebui să fie viitorul iubit.

Sub nicio formă, viitorul iubit al artisetei nu are voie să-i fie infidel. Nu va tolera niciodată un astfel de comportament de la cel pe care-l va numi partener de viașă! De asemenea, bărbatul perfect în viziunea lui Carmen de la Sălciua trebuie să știe când să fie tandru și când să fie stăpân pe situație. Artista are nevoie de iubire, sprijin, respect și devotament din partea viitorului iubit.

„Să fie tandru când am nevoie, să fie stăpân pe orice situație, să găsesc sprijin și ocrotire și, mai presus de toate astea, să fie un bărbat fidel! Nu poți construi niciodată nimic lângă un om care minte și înşală! Îmi doresc un partener îndeajuns de puternic, care să aibă curajul să fie așa cum este el, fără măștile pe care noi toți am învățat de mici să le purtăm pentru a fi acceptați și iubiți. Unora le este greu să accepte atunci când au o femeie puternică alături. Atunci vin complexele, frustrările, dorința de a domina.

Bărbații au tendința de a o căuta pe cea care le întărește ego-ul și atunci apare o a treia persoană. Lângă ea, întâlnirile sunt o plăcere, dar este o plăcere care te face să guști din amărăciune, în timp! Așa că, domnilor, alegeți calea grea, nu dați bir cu fugiții când totul devine greu”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru HeyNews.ro.

Carmen de la Sălciua vrea să-i mai dea iubirii o șansă: „Î ncă mai cred în instituția căsătoriei”

Cântăreața a trecut printr-un divorț care a marcat-o și din cauza căruia a suferit foarte mult. Însă nu se lasă doborâtă de aces eșec în dragoste, ci vrea să ma dea o șansă iubirii. Ba chiar se gândește să mai îmbrace încă o dată rochia de mireasă.

Bineînțeles, asta doar dacă își va găsi alesul inimii.

„Cred în iubire! Acest episod a trecut, nu vreau să îmi amintesc perioadele grele pentru că sunt într-un proces care ajunge la final… al cicatrizării rănilor! Chiar și-așa, încă mai cred în instituția căsătoriei. Potrivirea între oameni este, e adevărat, o loterie. Momentele în care viețile li se unesc ar putea fi nepotrivite, nu doar caracterele lor. Dacă ai întâlni același om când a trecut mai mult prin viață, poate că destinul relației ar fi altfel sau dacă el te-ar întâlni pe tine când s-ar dovedi că ești mai înțeleaptă. În același timp, e și o chestiune de chimie pe termen lung. Dragostea e acolo undeva și așteaptă să o întâlnesc! Cu siguranța Dumnezeu mi-a pregătit ceva foarte bun, sunt sigură de asta!”, a continuat Carmen de la Sălciua.

Carmen este o persoană pozitivă, care vede binele în tot ceea ce i se întâmplă, tocmai din această cauză a reșit să treacă peste toate greutățile din viața ei.

„Dacă stau să mă gândesc și să le pun toate cap la cap… nu am nici un regret! Viața-i prea scurtă ca să mai am timp de regrete! Mi-a fost pusă în spate o cruce pe care trebuie să o duc și asta e! Toate momentele grele vin să-ți aducă într-un final schimbarea ta ca om! Nu regreta nicio zi din viața ta. Cele bune îți aduc fericire, cele rele îți aduc experiența, cele foarte rele te învață lecții prețioase și cele foarte bune îți construiesc amintiri!

Experiențele negative dar și bucuriile au influențat puțin câte puțin și au transformat un simplu om într-o femeie de succes! Ca să te facă fericit, Dumnezeu întâi te frânge în bucăți! Am trecut prin multe, dar am avut curajul să mi le asum, să le disec, să mă împac cu ele, să merg mai departe. Și tare mă bucur că am avut tăria de a o face, pentru că n-a fost un drum simplu. Aleg mereu calea cea mai grea pentru ca mereu m-a dus la realizări! Astăzi sunt o femeie mult mai puternică, matură, și echilibrata” , a mai dezvăluit Carmen.

Carmen de la Sălciua: „Am puțini prieteni! Dar buni și mereu acolo!”

Artista și-a pierdut încrederea în oameni, iar prietenii pe care-i are acum sunt destui, spune ea. S-a înconjurat cu oameni în care știe cu siguranță că poate avea încredere și care, indiferent de ce s-ar întâmpla, vor fi acolo să o ajute.

„Am puțini prieteni! Dar buni și mereu acolo! E greu cu încrederea dar în timp poți sa înveți sa testezi o prietenie și atunci vezi mai bine cu cine stai la masa! Familiei și prietenilor care m-au susținut, prieteni din lumea showbizului cu care am colaborat și care au rămas indiferent de situație lângă mine, PR-ul meu Băltărețu Eugen, cu care colaborez de aproape 4 ani, producătorului meu Nek pentru ca a fost ca un părinte și un om care a ocrotit atât de frumos evoluția mea și întregii echipe care muncesc ca acest produs finit Carmen de la Sălciua sa găsească contur în ochii privitorilor! Alături de ei știu că, indiferent unde mă va duce drumul, că vor fi pante ascendente și uneori descendente, știu și simt, am trăit asta pe pielea mea, unii oameni iți devin familie și fără să stai 24 de ore din 24 împreună. De aceea, în cazul nostru, relația profesională este, totodată, personală, căci într-o legătură atât de veche se pune, în primul rând, suflet”, a mai spus artsita pentru HeyNews.ro.