Fotografiile secrete ale interpretei Carmen de la Sălciua! Fata asta de la țară a ajuns super-divă și regină Youtube! Imagini în premieră

Carmen de la Sălciua este considerată, pe bună dreptate, una dintre cele mai frumoase cântărețe de la noi. Fosta soție a lui Culiță Sterp arată impecabil și se îmbracă foarte bine, iar asta o face imediat remarcată de fani în showbizul românesc.

Carmen de la Sălciua: ieri gospodină, azi regină

În urmă cu 7-8 ani, Carmen de la Sălciua nu avea nici o legătură cu frumoasa de acum . În imaginile pe care solista ar vrea să le vadă dispărute de pe Internet, aceasta apare cu un nas mare, breton, cu un ușor defect la ochi și îmbrăcată foarte modest. Nici o legătură cu diva sexy de astăzi, Carmen Racolță de acum 8 ani era modelul rural de aspirantă la o carieră și succes.

Carmen de la Sălciua avea cu totul altă fizionomie Carmen de la Sălciua, azi un etalon de frumusețe

Specialiștii pe care presa i-a consultat de-a lungul vremii în legtură cu acest subiect au opinat că frumoasa Carmen de la Sălciua are mai multe intervenții la zona feței: o rinoplastie care este evidentă, injectarea constantă a buzelor cu acid hialuronic și pomeți mai pronunțați. Surprinzător, Carmen de la Sălciua spune însă că este ”așa cum a lăsat-o Dumnezeu”.

”Sunt așa cum m-a lăsat Dumnezeu”

Carmen de la Sălciua, pe vremea când nu știa să se îmbrace

”Sunt așa cum m-a lăsat Dumnezeu! Ajustările estetice: o rinoplastie, că aveam nevoie. E normal să ai grijă de tine ca femeie! (...) Nu am spus despre mine că aș fi model, nu m-am autointitulat nicicum... am lăsat oamenii să creadă ce vor! Cei care vor să vadă dincolo de poză... vor vedea! Oricum ar fi și oricum ar arăta un om nu are nimeni dreptul să judece”,a spus Carmen de la Sălciua într-un dialog cu un fan pe contul de socializare.

Carmen de la Sălciua, aături de colegul ei de scenă

”Nu am nici un implant mamar. Singura operație a mea este la nas, rinoplastie. În rest, mici ajustări la nivelul feței, însă vreau să vă spun că operația la nas mi-a schimbat întreaga fizionomie a feței pentru că aveam o problemă cu asta”,a mai spus Carmen de la Sălciua.