Carmen de la Sălciua și Armin Nicoară, scandalul momentului. Ce a ieșit acum la iveală despre ei? Nimeni nu și-a dat seama: „Mă simt șocată”

Carmen de la Sălciua, Armin Nicoară

În urmă cu puțin timp, Armin Nicoară a ieșit în spațiul public și a pornit un nou scandal monden, tot din cauza muzicii pe care o face.

În cadrul unei emisiuni TV, saxofonistul o acuza pe Carmen de la Sălciua de furt, ultima piesă lansă de manelistă fiind, de fapt, spune el, a lui.

Armin spunea că linia melodică îi aparție, iar rivala sa a copiat-o, schimbându-i doar versurile și ajungând astfel în trending-ul românesc.

Armin Nicoară și Carmen de la Sălciua, la cuțite din cauza unei piese

Astfel, după ce și-a spus oful la televizor, Armin Nicoară a încercat să o și contacteze pe Carmen de la Sălciua, însă răspunsul dat de artistă nu l-a mulțumit deloc, ba chiar, l-a enervat și mai tare. Și asta pentru că bruneta, fiind în vacanță, i-a dat o replică scurtă și la obiect, cum că avea piesa făcută de mult timp.

”Mi-a trimis un mesaj, eram la Ierusalim. Nu prea am putut vorbi, nu aveam semnal, toată ziua eram în pelerinaj. Doar seara aveam semnal și când am văzut mesajul am zis că nu are rost să-i răspund atunci, cât am fost la Ierusalim. I-am răspuns destul de rezervat, nu îmi doream să intru într-un scandal cu cineva chiar în Țara Sfântă. Adică, pentru ce m-am mai dus acolo?”, a spus Carmen de la Sălciua, în cadrul unei emisiuni TV.

Ulterior, Carmen de la Sălciua a menționat că Armin este deranjat din cauza ultimei sale melodii și asta pentru că ceva comun se găsește pe o anumită parte a piesei.

Însă, a ținut să precizeze că doar partea instrumentală este asemănătoare cu o piesă mai veche de ale saxofonistului, căci, în rest, ea a schimbat totul.

”Pe baza melodiei ”Dansul mirilor” este ceva la returnela pe care a interpretat-o cu saxofonul. Seamănă cu o melodie pe care, cândva, a scos-o cineva din anturajul lui Armin Nicoară sau din gașca lor de soliști. Eu am schimbat textul, linia melodică a mea, la strofe e schimbată. El s-a legat de partea aia interpretată cu saxofonul. Eu nu mă cert pentru că este loc sub soare pentru toată lumea. Nu poate să-mi ia Armin nunțile, cum nici eu nu le iau pe ale lui. Din cauza asta suntem mulți artiști, ca să facem față și să facem oamenii fericiți în toate colțurile lumii”, a mai spus manelista.

Deși iubitul Claudiei Puican nu este la primul scandal de acest gen se pare că cea pe care a vizat-o acum nu este interesată deloc astfel de lucruri.

Logodnica lui Marian Corcheș spune că nu se vrea implicată în scandaluri mondene, dorind să sublinieze și cât de șocată este pentru faptul că, familia pe care a respectat-o și a apreciat-o de ani buni, acum a recurs la un astfel de gest în ceea ce o privește.

”Eu i-am respectat foarte mult de când era micuță, cel puțin pe tatăl lui. Oarecum mă simt șocată de decizia pe care a luat-o Armin, să iasă în presă cu scandaluri. Din câte s-a observat, eu nu sunt genul de persoană care să dea vreo replică. Sunt sătulă până peste cap de scandaluri, nu îmi doresc nici măcar nu minut să se înțeleagă altceva”, a mai spus manelista.