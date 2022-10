Viața Alinei Ceușan s-a schimbat total după ce a devenit mamă. Influencerița a dezvăluit cum își împarte timpul între carieră și copil: „Sunt lucruri care mă distrag”

In articol:

Alina Ceușan este una dintre cei mai cunoscuți influenceri din țara noastră. De câțiva ani, aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Raul Tisa, cu care s-a și căsătorit în urmă cu câțiva ani.

De aproape doi ani, Alina a devenit mama lui Rock, un băiețel superb care îi umple inima de bucurie și pe care îl ia cu ea oriunde poate, având în vedere vârsta copilului.

Alina Ceușan face eforturi pentru a echilibra balanța dintre carieră și familie. [Sursa foto: Instagram]

Alina Ceușan, între viața personală și carieră

Pentru multe mame pare imposibil să mențină sau să construiască o carieră de succes și, simultan, să aibă și un copil. Iată însă că Alina reușește, chiar dacă recunoaște că nu este deloc ușor.

Chiar dacă nu mai are atât de mult timp pentru ea de când este mămică, Alina spune că Rock nu o împiedică cu nimic să își desfășoare activitatea și să își dezvolte business-urile.

Bineînțeles, tânăra mămică are parte și de ajutor din partea familiei.

„Am timp, pentru că am și ajutor. Avem bunicii care ne ajută și ei foarte mult. Am simțit să îmi păstrez și zona de business și zona de carieră. Nu am luat acei doi ani de stat acasă, am lucrat destul de devreme. Consider că am timp pentru mine și îmi fac timp. Însă, atunci când sunt cu el, prefer să fiu doar cu el și să nu fiu distrasă de alte lucruri. Iar când sunt la job, nu vreau să mă gândesc la viață de acasă. Sunt lucruri care mă distrag. Am primit o poză înainte de eveniment și mi s-a făcut dor de el. Toate mamele știu că din momentul în care copilul s-a născut, în fiecare zi îți vei face griji pentru el, într-o direcție sau în altă, și te gândești la el în fiecare moment.”, a declarat Alina Ceuşan pentru un post de televiziune.

