„Încă un copil” Alina Ceușan a dat vestea! Fanii așteptau de mult acest anunț

Alina Ceușan se numără printre cele mai iubite și îndrăgite influencerițe de la noi din țară, iar încă de la începuturile sale, blondina a reușit să adune o comunitate generoasă de fani pe rețelele de socializare. Tânăra păstrează frecvent legătura cu urmăritorii ei, povestindu-le acestora aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu ei atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

În urmă cu doi ani, influencerița a devenit și mămica unui băiețel, Rock pe numele său, iar recent, blondina a vorbit despre o a doua sarcină, mărturisind că ea și soțul ei își doresc să devină părinți din nou. Bineînțeles, blondina a mai dezvăluit, legat de al doilea copil că, speră să fie fetiță.

„Noi ne mai dorim încă un copil, Rock este destul de mic. (...)Cred că e un gând absolut natural, după ce ai un băiat, să îți dorești și o fetiță.”, a declarat Alina Ceușan, pentru Ego.ro.

Alina Ceușan, despre perioada în care a fost însărcinată cu Rock

De asemenea, Alina Ceușan a vorbit și despre prima sarcină, mărturisind că a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa, mai ales că nu s-a confruntat cu probleme.

Blondina spune că sarcina nu a fost una grea, însă i s-a părut puțin mai dificilă perioada de după naștere, atunci când l-a alăptat pe micuțul ei.

„Toată sarcina. Cred că trimestrul 2 și 3 au fost preferatele mele pentru că primul a fost mai plin de nesiguranță, de întrebări, ca un nou început, ca orice primă dată, ca să spun așa. Și nu am putut face sport, lucru care, pentru mine, a fost ca o ieșire din normalitate. În momentul în care am putut reveni la sport, m-am simțit mult mai bine. În rest, sarcina nu mi s-a părut atât de grea, cred că alăptarea mi s-a părut mai dificilă și acel “arest” la domiciliu. Am supraviețuit doar în colant și în sutien de alăptare timp de 4-5 luni și aia a fost.”, a mai spus Alina Ceușan, pentru aceeași sursă.

Alina Ceușan și fiul ei, Rock [Sursa foto: Instagram]