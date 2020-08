Carmen Harra și-a renovat apartamentul! Primele imagini

In articol:

Carmen Harra și-a redecorat apartamentul luxos din Statele Unite ale Americii, în care locuiește de ani de zile. Schimbările au fost atât de mari încât toată lumea a crezut că celebra clarvăzătoare s-a mutat într-un apartament nou.

„Nu m-am mutat! Eu stau în aparatamentul ăsta de ani de zile. Am refăcut apartamentul complet. A rămas doar vederea la ocean. Am schimbat toată mobila, bucătăria, singurul lucru care a rămas la fel este dormitorul. Am schimbat toate candelabrele, am refăcut apartamentul complet”, a declarat Carmen Harra.

Citeste si: Carmen Harra, apariție interzisă cardiacilor. Prezicătoarea s-a pozat în costum de baie, la piscină. Cum arată la 65 de ani celebra clarvăzătoare și ce mesaj transmite siliconatelor

Citeste si: Carmen Harra anunță dezastrul în România: ”Va fi mai violentă decât cea din ’89”!

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Citeste si: Carmen Harra, despre pandemia de coronavirus ”Suntem manipulați”

Motivul pentru care Carmen Harra a decis să-și redecoreze apartmentul în timpul pandemiei

Pandemia de coronavirus a reprezentat un bun motiv pentru mulți dintre noi de a face schimbări în viața de zi cu zi. Carmen Harra și-a propus încă de la începutul pandemiei ca va deveni mai activă.

„Când a început pandemia am zis că eu trebuie să face ceva, să fiu activă. Am redecorat apartamentul și este cu totul altceva. Am păstrat anumite piese mai scumpe, în special mai scumpe, dar bucătăria are o cu totul altă față. Rareori mai găsești așa apartament cu vedere la ocean”, a mărturisit celebra clarvăzătoare.

Carmen Harra este foarte mulțumită de noile schimbări din viața ei!

Deși așteptările ca în această perioadă prețurile să fie mai scăzute sunt mari, Carmen Harra a declarat că singurul lucru diferit este disponibilitatea oamenilor: „Nimeni nu a vrut să-mi facă un discount pentru că este coronavirus. Însă, oamenii sunt mai disponibili în această perioadă”.

Legat de preț, Carmen Harra a mărturisit că a plătit în ju de 150 de mii de dolari pentru a-și reface întregul apartament. „Eu am plătit în jur de 150 de mii de dolari să refac apartamentul. Este destul de mare, cum ar fi 200 și ceva de metri pătrați”, a ăncheiat Carmen Harra. (Citeste si: Carmen Harra, previziune despre sfârșitul pandemiei de coronavirus: „Poate înspre...”)