Carmen Harra, noi previziuni pentru 2021! Ce se va întâmpla în România chiar din februarie

Carmen Harra a făcut previziuni pentru acest început de an. Celebra prezicătoare spune ce se va întâmpla în România, chiar din februarie.

Carmen Harra a făcut previziuni pentru 2021, anul care spune aceasta vine cu o energie total diferită față de cea a anului trecut.

”2021 are o cu toată altă energie față de 2020, are o altă vibrație. 2021, dacă luăm numerele și le adunăm, ajungem la cifra 5. Hristos a murit într-a cincea zi a săptămânii, într-o vineri. Așa că cifra 5 înseamnă eliberare, însemană moartea fizică, dar poate să însemne un reviriment, se întâmplă o purificare. Deci anul acesta, cifra 5, simbolic semnifică faptul că ne scăpăm de această suferință carmică (n.red. pandemia de coronavirus). De cum am pășit în anul acesta o să vedem că încet -încet, această traumă, acestă nenorocire începe să se atenueze. Din mai se va vedea clar”, a afirmat Carmen Harra, referindu-se la pandemia de coronavirus. (Carmen Harra a prezis că Republica Moldova va fi condusa de o femeie )

Însă dacă din punctul de vedere al virusului care a marcat anul 2020, Carmen Harra are vești bune, celebra prezicătoare care locuiește în SUA, nu are cuvinte bune în ceea ce privește economicul și politicul. În ultima perioadă, Carmen Harra a tot vorbit despre faptul că pandemia va fi urmată de o criză gravă economică la nivel global.

Carmen Harra, într-una din locuințele sale din SUA[Sursa foto: Instagram]

Carmen Harra, previziuni pentru România: ”Cred că o să cadă și Iohannis”

Însă, în ceea ce privește România, Carmen Harra crede că lucruruile sunt mult mai grave. Asta și pentru că țara noastră se află într-o situație extrem de gravă. ”România acum e plină de datorii, nu avem la conducere pe cine trebuie, suntem într-un punct prost. România este atât de sărăcită de acești oameni care au condus-o în ultima vreme....”, susține Carmen Harra.

Iar, lucrurile vor începe să se miște chiar din următoarele săptămâni, prevede Harra.

”O să cadă din nou Guvernul, o să fie foarte mult zbucium în primăvară în România. O să fie lupte politice și stradale. O să fie o perioadă mare de convulsii in România, care începe undeva pe la sfârșitul lui februarie, o perioadă mare de agitație, care va atrage atenția și la nivel mondial. O să fie o explozie la nivel de conducere, eu cred că o să cadă și Iohannis, chiar dacă lumea mă va înjura pentru ce am spus, pentru că mulți îl susțin, dar asta este ceea ce cred eu”, a spus Carmen Harra despre ce se va întâmpla în următoarea perioadă în România.